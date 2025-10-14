MACRON este cel mai nepopular președinte al FRANȚEI. Ocupă locul 51 în topul realizat de Paris Match

Emmanuel Macron este primul președinte al Franței în 20 de ani care nu se află în top 50 cei mai populari politicieni ai țării, potrivit unui sondaj Ifop Fiducial, publicat de Paris Match.

Sondajul a fost creat în decembrie 2003. Macron ocupă locul 51, imediat după fostul premier Francois Bayrou, diferență de câteva procente: 21,5 opinii favorabile pentru președinte, comparativ cu 21,9% pentru fostul șef de Guvern. Predecesorii săi, Nicolas Sarkozy și Francois Hollande nu au scăzut niciodată sub locul 43 în timpul mandatelor lor. Premierul Sebastien Lecornu se situează pe locul șapte în clasament.

„78% dintre francezii întrebați au acum o opinie nefavorabilă despre Emmanuel Macron (față de 70% luna trecută), acesta este, de asemenea, un record. Furia este acolo, dar mai presus de toate, oamenii nu mai înțeleg nimic”, a declarat directorul general al Ifop, Frederic Dabi.

Marine Le Pen și Jordan Bardella, în topul clasamentului

O altă surpriză sunt liderii partidului de extremă-dreapta Mobilizarea Națională (RN), Marine Le Pen și Jordan Bardella, care se află pe locul cinci, respectiv șase în clasament, potrivit Paris Match.

Președintele Macron speră că redesemnarea lui Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru va fi suficientă pentru scoaterea Franței din criză. A reunit toate forțele politice, iar anumite partide au semnalat că vor susține Guvernul fără însă a participa la guvernare. Asupra reformei pensiilor, șeful statului nu a acceptat prea multe concesii.

Foto: Profimedia

