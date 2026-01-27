Prima pagină » Știri externe » Financial Times: Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de un acord de pace care implică Donbas

Financial Times: Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de un acord de pace care implică Donbas

Olga Borșcevschi
27 ian. 2026, 14:32, Știri externe
Financial Times: Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de un acord de pace care implică Donbas

Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanţii de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul unui acord de pace cu Moscova cedarea regiunii Donbas (Donețk și Luhansk) către Rusia, relatează marţi cotidianul Financial Times, citând opt surse informate despre negocieri. Președintele ucrainean, între timp, dorește să obțină garanții (pe care le-a numit 100% convenite după întâlnirea cu Trump la Davos săptămâna trecută) înainte de a discuta problema teritorială.

Potrivit publicației, Washingtonul s-a arătat dispus să ofere mai multe arme pentru forţele ucrainene, pentru întărirea apărării pe timp de pace, dacă acestea se retrag din unele părţi din estul ţării pe care încă le controlează.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru FT că Ucraina este tot mai nesigură în privința angajamentului american de a acorda garanții de securitate și că Statele Unite „se opresc de fiecare dată” când astfel de garanții pot fi semnate.

Declarațiile vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat duminică faptul că documentul american referitor la garanțiile de securitate pentru Ucraina este „100% gata” și că se așteaptă stabilirea datei și locului semnării. Cu toate acestea, oficialii ucraineni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la angajamentul real al SUA.

Reacția SUA

Casa Albă a respins informațiile potrivit cărora SUA ar impune Ucrainei cedări teritoriale. Anna Kelly, adjunctă a secretarului de presă al Casei Albe, a susținut însă că „asta este complet fals”, iar singurul rol al Washingtonului în demersul de încetare a războiului este aducerea la tratative a celor două părți în conflict.

O persoană familiarizată cu poziția SUA a afirmat că guvernul american „nu încearcă să oblige Ucraina la niciun fel de concesii teritoriale”, iar garanțiile de securitate depind de acceptarea unui acord de pace de către ambele părți.

În paralel, Kremlinul a transmis, după discuțiile desfășurate la Abu Dhabi, că problema teritorială, inclusiv Donbas, rămâne un element fundamental pentru orice acord de încetare a ostilităților.

Weekendul trecut, la Abu Dhabi au avut loc discuții trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite privind parametrii unui viitor acord de pace. Deși participanții nu au înregistrat progrese în problema teritorială, au considerat totuși întâlnirea utilă și au convenit să continue contactele în viitorul apropiat.

Colaj foto: Institute for the Study of War + Mediafax

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ucraina, SUA și Rusia au încheiat discuțiile de la Abu Dhabi. „Interacțiune directă între negociatorii ruși și ucraineni“. Ce anunță oficialii

În timp ce aliații Moscovei sunt în corzi, Putin tace. Cum poate fi explicată liniștea de la Kremlin

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“
14:34
Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“
CONTROL Ce a pățit o femeie care și-a dat toate economiile de o viață pe o casă. Vrea să se mute urgent de acolo
13:50
Ce a pățit o femeie care și-a dat toate economiile de o viață pe o casă. Vrea să se mute urgent de acolo
METEO Vremea la extreme: de la aproape 49 de grade Celsius la ger năprasnic cu temperaturi de -45 de grade
13:49
Vremea la extreme: de la aproape 49 de grade Celsius la ger năprasnic cu temperaturi de -45 de grade
FLASH NEWS Alunecare de teren masivă în Sicilia: casele se clatină pe marginea unei prăpastii din orașul Niscemi. 1.500 de persoane, evacuate
13:00
Alunecare de teren masivă în Sicilia: casele se clatină pe marginea unei prăpastii din orașul Niscemi. 1.500 de persoane, evacuate
FLASH NEWS Ursula von der Leyen a încheiat „mama tuturor acordurilor“ cu India. Ce presupune și când va intra în vigoare. Taxele la autovehicule, reduse la 10%
12:02
Ursula von der Leyen a încheiat „mama tuturor acordurilor“ cu India. Ce presupune și când va intra în vigoare. Taxele la autovehicule, reduse la 10%
FLASH NEWS „Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord
11:16
„Cea mai mare captură de cocaină din istoria Portugaliei”. Poliția a interceptat un „narco-submarin” care se îndrepta spre Europa cu 9 tone la bord
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Omul care a schimbat pentru totdeauna relația dintre putere și credință. Cine a fost Constantin cel Mare?
EDUCAȚIE Calendar an școlar 2026-2027. Când au loc vacanțele elevilor, câte module vor fi și care este principala modificare
15:05
Calendar an școlar 2026-2027. Când au loc vacanțele elevilor, câte module vor fi și care este principala modificare
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
15:03
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
SĂNĂTATE Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică
14:54
Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică
ULTIMA ORĂ Sașe oameni au murit în urma unui accident deosebit de grav produs în Timiș pe drumul european E70
14:37
Sașe oameni au murit în urma unui accident deosebit de grav produs în Timiș pe drumul european E70
CONSTRUCȚII Casa viitorului: între eficiență energetică, sănătate și independență financiară
14:35
Casa viitorului: între eficiență energetică, sănătate și independență financiară

Cele mai noi

Trimite acest link pe