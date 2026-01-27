Financial Times: Statele Unite condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de un acord de pace care implică Donbas

Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanţii de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul unui acord de pace cu Moscova cedarea regiunii Donbas (Donețk și Luhansk) către Rusia, relatează marţi cotidianul Financial Times, citând opt surse informate despre negocieri. Președintele ucrainean, între timp, dorește să obțină garanții (pe care le-a numit 100% convenite după întâlnirea cu Trump la Davos săptămâna trecută) înainte de a discuta problema teritorială.

Potrivit publicației, Washingtonul s-a arătat dispus să ofere mai multe arme pentru forţele ucrainene, pentru întărirea apărării pe timp de pace, dacă acestea se retrag din unele părţi din estul ţării pe care încă le controlează.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru FT că Ucraina este tot mai nesigură în privința angajamentului american de a acorda garanții de securitate și că Statele Unite „se opresc de fiecare dată” când astfel de garanții pot fi semnate.

Declarațiile vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat duminică faptul că documentul american referitor la garanțiile de securitate pentru Ucraina este „100% gata” și că se așteaptă stabilirea datei și locului semnării. Cu toate acestea, oficialii ucraineni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la angajamentul real al SUA.

Reacția SUA

Casa Albă a respins informațiile potrivit cărora SUA ar impune Ucrainei cedări teritoriale. Anna Kelly, adjunctă a secretarului de presă al Casei Albe, a susținut însă că „asta este complet fals”, iar singurul rol al Washingtonului în demersul de încetare a războiului este aducerea la tratative a celor două părți în conflict.

O persoană familiarizată cu poziția SUA a afirmat că guvernul american „nu încearcă să oblige Ucraina la niciun fel de concesii teritoriale”, iar garanțiile de securitate depind de acceptarea unui acord de pace de către ambele părți.

În paralel, Kremlinul a transmis, după discuțiile desfășurate la Abu Dhabi, că problema teritorială, inclusiv Donbas, rămâne un element fundamental pentru orice acord de încetare a ostilităților.

Weekendul trecut, la Abu Dhabi au avut loc discuții trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite privind parametrii unui viitor acord de pace. Deși participanții nu au înregistrat progrese în problema teritorială, au considerat totuși întâlnirea utilă și au convenit să continue contactele în viitorul apropiat.

