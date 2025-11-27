Fosta noră a lui Trump îi supără pe greci. Ambasadoarea SUA la Atena a purtat o ținută strâmtă și transparentă la un eveniment formal

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, a ajuns în centrul unui scandal mediatic, după ce a apărut la un eveniment organizat de Camera de Comerț Americano-Elenă, de Ziua Recunoștinței, la care au participat și alți diplomați și oficiali, într-o ținută extrem de strâmtă și care nu a lăsat nimic la voia imaginașiei.

Fosta personalitate Fox News a ales să poarte o rochie spectaculoasă, lungă, neagră și cu mâneci ample, însă transparentă. Deși piesa din dantelă avea un strat pe dedesubt, care se potrivea cu nuanța pielii ei, Guilfoyle a obținut reacții negative pentru această ținută. Unii critici au numit-o prea revelatoare pentru evenimentul formal la care participă diplomați, lideri culturali și oameni de afaceri.

Potrivit acestora, într-o sală plină de costume, cravate și jachete corporatiste, prezența ei era „străfulgerare stridentă de nivel de celebritate“.

Pe lângă aspectul nepotrivit, internauții au mai observat încă un detaliu. Rochia lui Kimberly Guilfoyle era atât de strâmtă încât abia se putea mișca pentru a ajunge la scenă.

După ce imaginile cu Guilfoyle criticile au curs în mediul online.

„Ce-i cu ținuta asta? Arată ca ceva ce ai purta pentru a cânta într-un duet cu Cher, nu pentru a găzdui o cină de Ziua Recunoștinței în calitate de ambasador al SUA în Grecia”, a scris un utilizator X.

„Ce naiba i-a trecut prin cap când a ales ținuta aceea?”, se întreba altul.

„Cel puțin reprezintă realitatea, având în vedere că întreaga administrație Trump e un gunoi”, a scris o a treia persoană. „Ce poartă? Adică, rochia e frumoasă, dar nu e potrivită pentru această ocazie”, a spus un alt utilizator X.

„Dumnezeule mare. Această rochie este nepotrivită pentru o ceremonie în care ea reprezintă Statele Unite”, se mai putea citi într-un comentariu apărut sub videoclip.

Cine este Kimberly Guilfoyle

Kimberly Guilfoyle, în vârstă de 56 de ani, este o diplomată americană, personalitate media și fostă procuroare.

Anterior, ea a fost căsătorită cu guvernatorul Californiei, Gavin Newsom (2001–2006), și cu omul de afaceri american Eric Villency (2006–2009). Guilfoyle a fost ulterior logodită cu Donald Trump Jr., între 2021 și 2024.

Kimberly Guilfoyle a fost numită ambasador în Grecia de către președintele SUA, Donald Trump, la începutul acestui an. De atunci, ea reprezintă națiunea la evenimente internaționale și întruniri oficiale în străinătate.

