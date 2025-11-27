Prima pagină » Știri externe » Fosta noră a lui Trump îi supără pe greci. Ambasadoarea SUA la Atena a purtat o ținută strâmtă și transparentă la un eveniment formal

Fosta noră a lui Trump îi supără pe greci. Ambasadoarea SUA la Atena a purtat o ținută strâmtă și transparentă la un eveniment formal

27 nov. 2025, 14:33, Știri externe

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, a ajuns în centrul unui scandal mediatic, după ce a apărut la un eveniment organizat de Camera de Comerț Americano-Elenă, de Ziua Recunoștinței, la care au participat și alți diplomați și oficiali, într-o ținută extrem de strâmtă și care nu a lăsat nimic la voia imaginașiei.

Fosta personalitate Fox News a ales să poarte o rochie spectaculoasă, lungă, neagră și cu mâneci ample, însă transparentă. Deși piesa din dantelă avea un strat pe dedesubt, care se potrivea cu nuanța pielii ei, Guilfoyle a obținut reacții negative pentru această ținută. Unii critici au numit-o prea revelatoare pentru evenimentul formal la care participă diplomați, lideri culturali și oameni de afaceri.

Potrivit acestora, într-o sală plină de costume, cravate și jachete corporatiste, prezența ei era „străfulgerare stridentă de nivel de celebritate“.

Pe lângă aspectul nepotrivit, internauții au mai observat încă un detaliu. Rochia lui Kimberly Guilfoyle era atât de strâmtă încât abia se putea mișca pentru a ajunge la scenă.

După ce imaginile cu Guilfoyle criticile au curs în mediul online.

„Ce-i cu ținuta asta? Arată ca ceva ce ai purta pentru a cânta într-un duet cu Cher, nu pentru a găzdui o cină de Ziua Recunoștinței în calitate de ambasador al SUA în Grecia”, a scris un utilizator X.

„Ce naiba i-a trecut prin cap când a ales ținuta aceea?”, se întreba altul.

„Cel puțin reprezintă realitatea, având în vedere că întreaga administrație Trump e un gunoi”, a scris o a treia persoană. „Ce poartă? Adică, rochia e frumoasă, dar nu e potrivită pentru această ocazie”, a spus un alt utilizator X.

„Dumnezeule mare. Această rochie este nepotrivită pentru o ceremonie în care ea reprezintă Statele Unite”, se mai putea citi într-un comentariu apărut sub videoclip.

Cine este Kimberly Guilfoyle

Kimberly Guilfoyle, în vârstă de 56 de ani, este o diplomată americană, personalitate media și fostă procuroare.

Anterior, ea a fost căsătorită cu guvernatorul Californiei, Gavin Newsom (2001–2006), și cu omul de afaceri american Eric Villency (2006–2009). Guilfoyle a fost ulterior logodită cu Donald Trump Jr., între 2021 și 2024.

Kimberly Guilfoyle a fost numită ambasador în Grecia de către președintele SUA, Donald Trump, la începutul acestui an. De atunci, ea reprezintă națiunea la evenimente internaționale și întruniri oficiale în străinătate.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cumnata lui Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă

Jennifer Lopez, îmbrăcată în ținută de piele, face show pentru 2 milioane $ la nunta fiicei unui miliardar. Trump Jr. s-a numărat printre invitați

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid
13:56
Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid
EXTERNE Analiză ISW: Rusia ar putea ajunge la granițele regiunii Donețk abia în 2027
13:26
Analiză ISW: Rusia ar putea ajunge la granițele regiunii Donețk abia în 2027
DEZVĂLUIRI 🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii
11:52
🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii
DEZVĂLUIRI Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut furios Taiwanul lui Trump. Ulterior, președintele SUA a sunat în Japonia și a cerut ca Beijingul să nu mai fie provocat
11:46
Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut furios Taiwanul lui Trump. Ulterior, președintele SUA a sunat în Japonia și a cerut ca Beijingul să nu mai fie provocat
EXTERNE ESCROCHERIA „Brad Pitt” lovește din nou. O pensionară a pierdut 107.000 de euro după ce a crezut că celebrul actor s-a îndrăgostit lulea de ea
10:21
ESCROCHERIA „Brad Pitt” lovește din nou. O pensionară a pierdut 107.000 de euro după ce a crezut că celebrul actor s-a îndrăgostit lulea de ea
ANALIZA de 10 Să fie pace în Ucraina, dar în condițiile Moscovei. „Mândra Rusie nu își poate pierde reputația, nu contează cât de lent se fac progrese, important este ca lucrurile să se miște în direcția corectă”
10:00
Să fie pace în Ucraina, dar în condițiile Moscovei. „Mândra Rusie nu își poate pierde reputația, nu contează cât de lent se fac progrese, important este ca lucrurile să se miște în direcția corectă”
Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Digi24
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Ce este Lüften, tradiția germană confirmată științific pe care mulți alți oameni o practică?
ADMINISTRAȚIE Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic
14:51
Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic
EVENIMENT David Popovici a fost desemnat „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025
14:40
David Popovici a fost desemnat „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025
EXCLUSIV Mirajul cifrelor. Cum de a scăzut deficitul bugetar, așa cum se laudă ministrul Alexandru Nazare, dar economia abia se târăște și încasările de la buget gâfâie? Cheia e la creșterea PIB și la inflație. Ar fi de bine, dacă nu ar fi de rău
14:39
Mirajul cifrelor. Cum de a scăzut deficitul bugetar, așa cum se laudă ministrul Alexandru Nazare, dar economia abia se târăște și încasările de la buget gâfâie? Cheia e la creșterea PIB și la inflație. Ar fi de bine, dacă nu ar fi de rău
INFRASTRUCTURĂ Lotul 3 Pietrosele-Buzău al autostrăzii A7, dat în circulație. Imagini spectaculoase din dronă cu noul tronson
14:39
Lotul 3 Pietrosele-Buzău al autostrăzii A7, dat în circulație. Imagini spectaculoase din dronă cu noul tronson
UTILE Care este semnificația bradului de Crăciun și când s-a împodobit prima dată
14:28
Care este semnificația bradului de Crăciun și când s-a împodobit prima dată
VIDEO EXCLUSIV Radu Dinescu, UNTRR: „Avem nevoie de autostrăzi, dar și de parcări pentru camioane”
14:05
Radu Dinescu, UNTRR: „Avem nevoie de autostrăzi, dar și de parcări pentru camioane”