Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”

Comisia Europeană a dezvăluit joi o foaie de parcurs care propune patru proiecte majore de apărare, inclusiv un sistem anti-drone și măsuri de consolidare a frontierei de est a Uniunii Europene.

Foaia de parcurs este parte a planurilor de a spori pregătirea militară a Europei până în 2030, pe fondul temerilor tot mai mari privind o agresiune din partea Rusiei, notează France 24.

Propunerile reflectă temerile alimentate de războiul din Ucraina că Rusia ar putea ataca un stat membru UE în următorii ani și apelurile președintelui american Donald Trump ca Europa să facă mai mult pentru a-și asigura propria securitate.

„Pericolul nu va dispărea nici măcar când războiul din Ucraina se va încheia. Este clar că trebuie să ne întărim apărarea împotriva Rusiei”, a declarat șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-o conferință de presă.

„A avea apărare împotriva dronelor nu mai este opțional pentru nimeni”

Comisia a declarat că două „proiecte fanion ” sunt deosebit de urgente – Inițiativa Europeană de Apărare împotriva Dronelor, cunoscută anterior sub numele de „zidul anti-drone”, și „Eastern Flank Watch”, care își propune să „fortifice granițele estice ale UE „pe uscat, aer și mare”.

„Dronele redefinesc deja războiul. A avea apărare împotriva dronelor nu mai este opțional pentru nimeni”, a declarat Kallas

Ea a adăugat că Uniunea Europeană nu are de ales decât să construiască o apărare anti-drone împotriva Rusiei.

„Astăzi propunem un nou sistem anti-drone care să fie pe deplin operațional până la sfârșitul anului 2027”.

Comisia Europeană a anunțat că ambele proiecte ar trebui să fie inaugurate până la sfârșitul anului viitor. Proiectul anti-drone ar trebui să fie pe deplin funcțional un an mai târziu, iar „Eastern Flank Watch” ar trebui să atingă acest statut la sfârșitul anului 2028.

„Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare, iar acest lucru necesită o atenție deosebită. Eastern Flank Watch va reuni toate capacitățile necesare pentru a apăra această parte a Europei. Contracararea sistemelor de drone, dar și apărarea terestră, apărarea aeriană, gestionarea maritimă și a frontierelor,” a spus Kallas.

De asemenea, Comisia Europeană a propus un Scut Aerian European împotriva rachetelor și a altor amenințări aeriene, și un Scut Spațial European, pentru a proteja activele și serviciile spațiale europene.

Liderii celor 27 de guverne membre ale UE vor decide dacă vor aproba propunerile și vor conveni cine ar coordona proiectele care vor primi undă verde.

