Ursula von der Leyen menține OBIECTIVUL atingerii neutralității climatice. Planul UE pentru Locuințe Accesibile

Uniunea Europeană va atinge neutralitatea climatică până în anul 2050, a reafirmat, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pledând pentru acțiuni de adaptare la modificările climatice, pentru intensificarea inovării și pentru facilitarea accesului la locuințe.

”În primul rând, atingerea ambițiilor climatice. Vreau să vă spun foarte clar: Europa menține direcția. Suntem pe parcursul pentru atingerea obiectivelor anului 2030. Vom face Europa primul continent neutru climatic până în anul 2050”, a declarat Ursula von der Leyen la reuniunea primarilor orașelor europene.

”Știm că putem atinge obiectivele dacă ne menținem competitivi, dacă susținem oamenii și comunitățile. De aceea, transformările ecologice sunt în centrul viitorului buget pe termen lung al Uniunii Europene. Comisia Europeană a propus să dedicăm 35% din buget tehnologiilor ecologice, pentru protejarea climei și a naturii”, a subliniat președintele Comisiei Europene.