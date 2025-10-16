Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen menține OBIECTIVUL atingerii neutralității climatice. Planul UE pentru Locuințe Accesibile

Ursula von der Leyen menține OBIECTIVUL atingerii neutralității climatice. Planul UE pentru Locuințe Accesibile

16 oct. 2025, 14:58, Știri externe
Ursula von der Leyen menține OBIECTIVUL atingerii neutralității climatice. Planul UE pentru Locuințe Accesibile

Uniunea Europeană va atinge neutralitatea climatică până în anul 2050, a reafirmat, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pledând pentru acțiuni de adaptare la modificările climatice, pentru intensificarea inovării și pentru facilitarea accesului la locuințe.

”În primul rând, atingerea ambițiilor climatice. Vreau să vă spun foarte clar: Europa menține direcția. Suntem pe parcursul pentru atingerea obiectivelor anului 2030. Vom face Europa primul continent neutru climatic până în anul 2050”, a declarat Ursula von der Leyen la reuniunea primarilor orașelor europene.

”Știm că putem atinge obiectivele dacă ne menținem competitivi, dacă susținem oamenii și comunitățile. De aceea, transformările ecologice sunt în centrul viitorului buget pe termen lung al Uniunii Europene. Comisia Europeană a propus să dedicăm 35% din buget tehnologiilor ecologice, pentru protejarea climei și a naturii”, a subliniat președintele Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a evidențiat solidaritatea manifestată de națiunile europene în contextul calamităților naturale asociate schimbărilor climatice.

”Dar știm că prevenirea și adaptarea sunt la fel de importante. Iar, aici, metropolele și toate orașele deschid drumul prin soluții ale naturii. (…) Orașele au devenit pionieri în identificarea soluțiilor practice. Observăm inovații incredibile în Europa”, a continuat președintele Comisiei Europene.

UE va lansa un Plan pentru Locuințe Accesibile

”Punctul meu final nu se referă la obiective sau tehnologii, ci la oameni și locuințe. O casă nu înseamnă doar patru pereți și un acoperiș, ci înseamnă siguranță, căldură, un loc pentru familie și prieteni. Este ceva ce îți aparține. Dar în acest moment, pentru prea mulți europeni, casa a devenit o sursă de anxietate. Poate însemna o datorie sau incertitudine. (…) Aceasta este o problemă europeană și necesită un răspuns european. De aceea, lansăm astăzi Planul European pentru Locuințe Accesibile”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Foto: Profimedia

Video: Comisia Europeană

RECOMANDAREA AUTORULUI:

SUA susțin că gruparea Hamas NU încalcă acordul de încetare a focului. Trump pregătește un plan pentru reconstrucția FÂȘIEI GAZA

ANALIZĂ Anxietate cauzată de Inteligența Artificială. TOPUL țărilor în care noile tehnologii generează temeri profunde

Citește și

EXTERNE Noi acuzații împotriva Vaticanului: Biserica Catolică ar fi intervenit târziu în sprijinul victimelor abuzurilor. Criticile vin chiar din interior
16:24
Noi acuzații împotriva Vaticanului: Biserica Catolică ar fi intervenit târziu în sprijinul victimelor abuzurilor. Criticile vin chiar din interior
EXTERNE Netanyahu anunță că „lupta nu s-a încheiat”. Premierul s-a angajat să recupereze rămășițele tuturor OSTATICILOR israelieni
15:24
Netanyahu anunță că „lupta nu s-a încheiat”. Premierul s-a angajat să recupereze rămășițele tuturor OSTATICILOR israelieni
EXTERNE Israelul va anunța redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah „la o dată ulterioară”. Ajutoarele umanitare, sub semnul întrebării
14:22
Israelul va anunța redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah „la o dată ulterioară”. Ajutoarele umanitare, sub semnul întrebării
EXTERNE Vești devastatoare pentru fumători. UE ia în considerare INTERZICEREA țigărilor cu filtru și a celor electronice
13:25
Vești devastatoare pentru fumători. UE ia în considerare INTERZICEREA țigărilor cu filtru și a celor electronice
EXTERNE SUA susțin că gruparea Hamas NU încalcă acordul de încetare a focului. Trump pregătește un plan pentru reconstrucția FÂȘIEI GAZA
13:16
SUA susțin că gruparea Hamas NU încalcă acordul de încetare a focului. Trump pregătește un plan pentru reconstrucția FÂȘIEI GAZA
FOTO-VIDEO PROTESTE anti-Israel la Barcelona. Cel puțin 15 persoane au fost arestate
12:27
PROTESTE anti-Israel la Barcelona. Cel puțin 15 persoane au fost arestate
Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical
A1
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Elliott Jaques, psihologul care a introdus termenul de criza vârstei mijlocii