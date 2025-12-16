Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la circa 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico. Army Recognition: „O distanță de atac rapid față de Venezuela”

Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la aproximativ 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico și s-a plasat la o distanță de atac rapid față de Venezuela, notează Army Recognition. Această mișcare semnalează o supraveghere și o descurajare sporite ale SUA în Caraibe, pe fondul tensiunilor regionale tot mai mari.

Cel mai avansat portavion al Marinei Statelor Unite, USS Gerald R. Ford , și-a schimbat poziția operațională în Marea Caraibelor, conform unui raport de pe contul WarSurveillance X din 14 decembrie 2025.

Grupul de atac al portavionului – care opereaz ă acum la aproximativ 600 km sud-sud-vest de Ponce, Puerto Rico – este poziționat pentru a extinde acoperirea de supraveghere maritimă și a proiecta puterea aeriană și navală mai aproape de coasta Venezuelei, o mișcare care modifică subtil, dar semnificativ, peisajul de securitate regional.

Peter Hegseth : „ R ețele narco-teroriste susținute de regimuri ostile”

Momentul acestei desfășurări este departe de a fi o coincidență.

La c âteva ore dup ă ce repoziționarea portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA a fost confirmată, Peter Hegseth – secretarul de stat al Apărării – a emis un discurs televizat în care a anun țat inițierea operațiunilor terestre americane care vizau cartelurile transnaționale de droguri care operează de pe teritoriul venezuelean.

Peter Hegseth a etichetat aceste grupuri drept „re țele narco-teroriste susținute de regimuri ostile” și a declarat că Statele Unite nu vor mai tolera utilizarea teritoriului Venezuelei ca platformă pentru traficul de narcotice și arme îndreptat c ătre SUA.

Amplasarea actuală a Grupului de Atac al Portavioanelor 12 plasează avioanele F/A-18E/F Super Hornet și EA-18G Growlers din cadrul Aripii Aeriene 8 din cadrul Aripii Aeriene 8 într -o raz ă operațională optimă pentru război electronic și potențiale misiuni de atac în interiorul Venezuelei.

Aripa aerian ă a portavionului este acum bine poziționată pentru a sprijini țintirea precisă a instalațiilor legate de carteluri, a monitoriza mișcările navelor în sudul Caraibelor și a descuraja interferența forțelor statului venezuelean.

Cu această poziție, portavionul USS Gerald R. Ford îmbunătățește atât descurajarea strategică, cât și pregătirea operațională în cazul în care situația escaladează și mai mult.

SUA domină spațiul de luptă maritim din Caraibe

Deși Statele Unite nu au dezvăluit profiluri specifice ale misiunilor, analiștii din domeniul apărării subliniază capacitatea USS Gerald R. Ford de a susține o serie de misiuni specifice. Acestea includ supravegherea profundă, avertizarea timpurie aeriană și interdicția rapidă a atacurilor.

Avioanele EA-18G Growler de la bordul portavionului USS Gerald R. Ford sunt capabile să degradeze acoperirea radar venezueleană și să suprime amplasamentele de rachete sol-aer cu rază scurtă de acțiune.

Avioanele F/A-18E/F pot fi configurate pentru atacuri chirurgicale împotriva infrastructurii fixe și mobile a cartelurilor.

Apropierea de spațiul aerian venezuelean scurtează durata misiunilor și crește timpul de așteptare pentru aeronavele care efectuează raiduri pe potențiale coridoare de narcotice, piste de aterizare sau puncte de lansare de pe coastă.

Dincolo de puterea aeriană, prezența portavionului USS Gerald R. Ford subliniază un efort mai amplu al SUA de a domina spațiul de luptă maritim din Caraibe, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Escortele portavionului, inclusiv distrugătoare și crucișătoare echipate cu Aegis – sistem american integrat de arme navale, care utilizează computere și radare pentru a urmări și ghida armele în vederea distrugerii țintelor inamice – consolidează controlul maritim și pot contribui la operațiunile de interdicție maritimă.

Se așteaptă ca resursele Marinei SUA din regiune să intensifice activitățile de abordare și inspecție care vizează navele suspectate că transportă narcotice sau că sprijină logistica cartelurilor.

Acest lucru înăsprește și mai mult „lațul” rutelor de contrabandă prin bazinul Caraibelor.

Armata Venezuelei rămâne în stare de alertă ridicată

Până în prezent, guvernul venezuelean nu a emis nicio declarație oficială cu privire la desfășurarea acțiunii lui Ford. Cu toate acestea, Caracasul a condamnat, constant, mișcările navale americane anterioare în regiune, numindu-le „provocatoare și imperialiste”. Armata Venezuelei rămâne în stare de alertă ridicată, deși nu există semne vizibile ale unei contracarări iminente.

„Potrivit analiștilor militar, capacitatea guvernului Maduro de a contracara un grup de atac al portavioane american rămâne limitată, în ciuda exercițiilor ocazionale de apărare aeriană care implică echipamente furnizate de Rusia și survoluri ale avioanelor Su-30MK2”, notează Army Recognition.

Pentru observatorii regionali, desfășurarea portavionului american USS Gerald R. Ford este un semnal care arată de serios tratează acum Washingtonul fuziunea dintre crima organizată și adversarii geopolitici.

Spre deosebire de operațiunile anterioare de interceptare a drogurilor, axate pe poliția maritimă și cooperarea între parteneri, campania actuală, sub a ceea ce pare a fi o directivă clasificată în cadrul Operațiunii Southern Spear, a intrat în operațiuni kinetice.

„Prezența portavionului Ford arată clar că aviația navală și puterea maritimă vor juca un rol central în modelarea mediului operațional. Acest lucru este valabil fie pentru sprijinirea raidurilor forțelor de operațiuni speciale americane, fie pentru pregătirea descurajării pe termen lung în emisferă”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Foto main – Departamentul de Război al SUA via Army Recognition / Profimedia Images

