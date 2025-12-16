Prima pagină » Știri externe » Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la circa 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico. Army Recognition: „O distanță de atac rapid față de Venezuela”

Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la circa 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico. Army Recognition: „O distanță de atac rapid față de Venezuela”

Cristian Lisandru
16 dec. 2025, 09:59, Știri externe
Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la circa 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico. Army Recognition: „O distanță de atac rapid față de Venezuela”

Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la aproximativ 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico și s-a plasat la o distanță de atac rapid față de Venezuela, notează Army Recognition. Această mișcare semnalează o supraveghere și o descurajare sporite ale SUA în Caraibe, pe fondul tensiunilor regionale tot mai mari.

  • Cel mai avansat portavion al Marinei Statelor Unite, USS Gerald R. Ford , și-a schimbat poziția operațională în Marea Caraibelor, conform unui raport de pe contul WarSurveillance X din 14 decembrie 2025.
  • Grupul de atac al portavionului – care operează acum la aproximativ 600 km sud-sud-vest de Ponce, Puerto Rico – este poziționat pentru a extinde acoperirea de supraveghere maritimă și a proiecta puterea aeriană și navală mai aproape de coasta Venezuelei, o mișcare care modifică subtil, dar semnificativ, peisajul de securitate regional.

Portavionul USS Gerald R. Ford | Foto – Departamentul de Război al SUA via Army Recognition

Peter Hegseth: Rețele narco-teroriste susținute de regimuri ostile”

Momentul acestei desfășurări este departe de a fi o coincidență.

  • La câteva ore după ce repoziționarea portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA a fost confirmată, Peter Hegsethsecretarul de stat al Apărării – a emis un discurs televizat în care a anunțat inițierea operațiunilor terestre americane care vizau cartelurile transnaționale de droguri care operează de pe teritoriul venezuelean.
  • Peter Hegseth a etichetat aceste grupuri drept „rețele narco-teroriste susținute de regimuri ostile” și a declarat că Statele Unite nu vor mai tolera utilizarea teritoriului Venezuelei ca platformă pentru traficul de narcotice și arme îndreptat către SUA.

Peter Hegseth | Foto – Profimedia images

  • Amplasarea actuală a Grupului de Atac al Portavioanelor 12 plasează avioanele F/A-18E/F Super Hornet și EA-18G Growlers din cadrul Aripii Aeriene 8 din cadrul Aripii Aeriene 8 într-o rază operațională optimă pentru război electronic și potențiale misiuni de atac în interiorul Venezuelei.
  • Aripa aeriană a portavionului este acum bine poziționată pentru a sprijini țintirea precisă a instalațiilor legate de carteluri, a monitoriza mișcările navelor în sudul Caraibelor și a descuraja interferența forțelor statului venezuelean.

Cu această poziție, portavionul USS Gerald R. Ford îmbunătățește atât descurajarea strategică, cât și pregătirea operațională în cazul în care situația escaladează și mai mult.

SUA domină spațiul de luptă maritim din Caraibe

Deși Statele Unite nu au dezvăluit profiluri specifice ale misiunilor, analiștii din domeniul apărării subliniază capacitatea USS Gerald R. Ford de a susține o serie de misiuni specifice. Acestea includ supravegherea profundă, avertizarea timpurie aeriană și interdicția rapidă a atacurilor.

  • Avioanele EA-18G Growler de la bordul portavionului USS Gerald R. Ford sunt capabile să degradeze acoperirea radar venezueleană și să suprime amplasamentele de rachete sol-aer cu rază scurtă de acțiune.
  • Avioanele F/A-18E/F pot fi configurate pentru atacuri chirurgicale împotriva infrastructurii fixe și mobile a cartelurilor.

EA-18G Growler | Foto – Profimedia Images

  • Apropierea de spațiul aerian venezuelean scurtează durata misiunilor și crește timpul de așteptare pentru aeronavele care efectuează raiduri pe potențiale coridoare de narcotice, piste de aterizare sau puncte de lansare de pe coastă.

Dincolo de puterea aeriană, prezența portavionului USS Gerald R. Ford subliniază un efort mai amplu al SUA de a domina spațiul de luptă maritim din Caraibe, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Escortele portavionului, inclusiv distrugătoare și crucișătoare echipate cu Aegis – sistem american integrat de arme navale, care utilizează computere și radare pentru a urmări și ghida armele în vederea distrugerii țintelor inamice – consolidează controlul maritim și pot contribui la operațiunile de interdicție maritimă.

Se așteaptă ca resursele Marinei SUA din regiune să intensifice activitățile de abordare și inspecție care vizează navele suspectate că transportă narcotice sau că sprijină logistica cartelurilor.

Acest lucru înăsprește și mai mult lațul” rutelor de contrabandă prin bazinul Caraibelor.

F/A-18E/F Super Hornet | Foto – Profmedia Images

Armata Venezuelei rămâne în stare de alertă ridicată

Până în prezent, guvernul venezuelean nu a emis nicio declarație oficială cu privire la desfășurarea acțiunii lui Ford. Cu toate acestea, Caracasul a condamnat, constant, mișcările navale americane anterioare în regiune, numindu-le provocatoare și imperialiste”. Armata Venezuelei rămâne în stare de alertă ridicată, deși nu există semne vizibile ale unei contracarări iminente.

Potrivit analiștilor militar, capacitatea guvernului Maduro de a contracara un grup de atac al portavioane american rămâne limitată, în ciuda exercițiilor ocazionale de apărare aeriană care implică echipamente furnizate de Rusia și survoluri ale avioanelor Su-30MK2”, notează Army Recognition.

Pentru observatorii regionali, desfășurarea portavionului american USS Gerald R. Ford este un semnal care arată de serios tratează acum Washingtonul fuziunea dintre crima organizată și adversarii geopolitici.

Spre deosebire de operațiunile anterioare de interceptare a drogurilor, axate pe poliția maritimă și cooperarea între parteneri, campania actuală, sub a ceea ce pare a fi o directivă clasificată în cadrul Operațiunii Southern Spear, a intrat în operațiuni kinetice.

Prezența portavionului Ford arată clar că aviația navală și puterea maritimă vor juca un rol central în modelarea mediului operațional. Acest lucru este valabil fie pentru sprijinirea raidurilor forțelor de operațiuni speciale americane, fie pentru pregătirea descurajării pe termen lung în emisferă”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Foto main – Departamentul de Război al SUA via Army Recognition / Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Fiul lui Trump s-a logodit pentru a treia oară. Președintele a făcut anunțul la Casa Albă. Ultima sa parteneră a fost numită ambasador în Grecia
10:33
Fiul lui Trump s-a logodit pentru a treia oară. Președintele a făcut anunțul la Casa Albă. Ultima sa parteneră a fost numită ambasador în Grecia
ANALIZA de 10 SUA vs. China, faza „stealth”. Bombardierul american B-21 Raider, la concurență cu „aripa zburătoare” chineză H-20. Cine va deține cel mai puternic avion din lume?
10:00
SUA vs. China, faza „stealth”. Bombardierul american B-21 Raider, la concurență cu „aripa zburătoare” chineză H-20. Cine va deține cel mai puternic avion din lume?
EXTERNE Ce a descoperit o femeie care a comandat un taxi autonom Waymo: „Chestia asta nu mă lasă să ies”
09:58
Ce a descoperit o femeie care a comandat un taxi autonom Waymo: „Chestia asta nu mă lasă să ies”
FLASH NEWS Suspecții măcelului de pe plaja din Australia călătoriseră în Filipine, cu o lună înainte de atac pentru „antrenament militar”
09:53
Suspecții măcelului de pe plaja din Australia călătoriseră în Filipine, cu o lună înainte de atac pentru „antrenament militar”
EXTERNE Cravata unui mire a generat o adevărată bătaie la o nuntă. Mireasa a fost rănită și a ajuns și ea la spital
09:35
Cravata unui mire a generat o adevărată bătaie la o nuntă. Mireasa a fost rănită și a ajuns și ea la spital
EXTERNE Trump dă în judecată BBC și cere 10 miliarde de dolari pentru defăimare și încălcarea legislației privind practicile comerciale: „Mi-au schimbat cuvintele”
09:29
Trump dă în judecată BBC și cere 10 miliarde de dolari pentru defăimare și încălcarea legislației privind practicile comerciale: „Mi-au schimbat cuvintele”
Mediafax
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Încearcă să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu cu orice preț
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Comenzi deschise în România pentru Dacia Sandero facelift: ce prețuri are
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Regiunile interzise de pe Marte: Ce nu ai voie să faci aici?
FLASH NEWS Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!”
10:32
Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!”
POLITICĂ Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave”
10:30
Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave”
RĂZBOI Zelenski respinge un referendum privind statutul Donbasului în negocierile de pace: „Nu va fi recunoscut ca fiind teritoriu rusesc”
10:01
Zelenski respinge un referendum privind statutul Donbasului în negocierile de pace: „Nu va fi recunoscut ca fiind teritoriu rusesc”
HOROSCOP Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
09:50
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară
Tragedie la Giurgiu. Un bărbat a murit ars de viu după ce rulota în care locuia a luat foc
09:41
Tragedie la Giurgiu. Un bărbat a murit ars de viu după ce rulota în care locuia a luat foc
EXTERNE SUA a colectat peste 200 de miliarde de dolari în taxe vamale, în urma măsurilor impuse de Donald Trump. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor
09:25
SUA a colectat peste 200 de miliarde de dolari în taxe vamale, în urma măsurilor impuse de Donald Trump. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor

Cele mai noi