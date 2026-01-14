Forțele Armate ale Ucrainei au primit peste 400 de vehicule blindate produse local, în luna decembrie 2025

Ucraina a intrat în posesia a peste 400 de vehicule blindate produse local, în luna decembrie 2025. Cele mai multe livrări au vizat modelul GYURZA-01, pe listă aflându-se 333 de unități, fiind și cel mai vechi model din gamă.

În luna decembrie a anului trecut, Forțele Armate ale Ucrainei au primit 402 vehicule blindate. Acestea sunt produse local de către compania ucraineană UkrArmoTech. Cele 402 blindate au fost primite în urma unor contracte aflate în derulare, precum și în urma comenzilor noi. Printre acestea se numără și 333 de unități de tip GYURZA-01, fiind considerat și cel mai vechi model al gamei, conform MEDIAFAX.

Au fost livrate 333 de unități de tip GYURZA-01

De asemenea, lista este completată de 30 de vehicule GYURZA-02, 24 de blindate ușoare UAT.FOX și 16 pickup-uri blindate UAT.TISA. Printre cele mai multe se află unitățile GYURZA-01, care au intrat în funcțiune în armata ucraineană. Acest model a fost construit pe un șasiu Dodge Ram 5500. Are nivel de protecție II, potrivit standardului NATO STANAG 4568, și este parte a categoriei MRAP.

Atât GYURZA-01, cât și varianta 02 pot transporta până la 10 militari.

Despre blindatele UAT.TISA

Pickupul blindat a fost construit pe șasiu Toyota Land Cruiser;

Are nivel de protecție I;

Punct forte: mobilitate rapidă pe câmpul de luptă.

Despre blindatele UAT.FOX

Blindat construit pe șasiu Mitsubishi L200;

Aspect de vehicul civil;

Are protecție suplimentară.

