UE este acuzată că alimentează războiul lui Putin prin importul de gaze naturale din Rusia. În loc să scadă, importurile din Rusia au crescut

În 2025 și la începutul anului 2026, Uniunea Europeană se confruntă cu critici intense deoarece, în ciuda obiectivului de a elimina energia rusă, importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia au înregistrat creșteri semnificative și au oferit Kremlinului venituri esențiale pentru finanțarea războiului din Ucraina, scrie The Guardian.

Guvernele europene au fost acuzate că alimentează războiul lui Vladimir Putin în Ucraina, deoarece datele publicate la începutul anului privind importurile de gaze arată că Rusia a câștigat anul trecut aproximativ 7,2 miliarde de euro din exporturile de gaze lichefiate către UE.

Bruxelles-ul s-a angajat să interzică importurile de GNL rusesc până în 2027, dar o analiză arată că nu există nicio scădere a cantităților uriașe primite în porturile europene de la complexul rusesc de GNL din peninsula Yamal din Siberia.

Peste 15 milioane de tone de GNL din Yamal au fost transportate prin gheața arctică pentru a ajunge la terminalele UE în 2025, potrivit ONG-ului pentru drepturile omului Urgewald, ceea ce a adus Kremlinului o sumă estimată de 7,2 miliarde de euro.

Deși Europa a redus aprovizionarea cu gaze prin conducte din Rusia de la invazia la scară largă a Ucrainei, ponderea UE în transporturile globale din Yamal a crescut în ultimul an, al patrulea din războiul din Ucraina, ajungând la 76,1%, față de 75,4% în 2024, se arată în raport.

Importurile rămân legale, iar UE este reticentă în a interzice aceste transporturi, în special din cauza dependenței Europei Centrale și de Est de această sursă de energie.

Una dintre cele două companii europene de transport maritim despre care se spune că formează coloana vertebrală logistică a Yamal LNG este Seapeak, cu sediul în Regatul Unit. Cea mai recentă analiză sugerează că Seapeak a transportat 37,3% din GNL-ul de la Yamal cu navele sale, în timp ce compania greacă Dynagas a transportat 34,3%. Cele două companii au fost contactate pentru comentarii.

Uzina Yamal din Rusia depinde de accesul la porturile UE și de utilizarea navelor cisternă GNL cu spărgătoare de gheață din clasa Arc7, care au fost construite special pentru proiect. Dintre toate statele care importă gaz natural lichefiat din Rusia, Franța este cel mai mare jucător, iar gigantul energetic francez TotalEnergies rămâne un investitor cheie în proiectul rusesc Yamal.

