Cristian Lisandru
12 ian. 2026, 13:09, Știri externe
De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”

Deși numirea lui Kyrylo Budanov va contribui la consolidarea autorității politice a lui Volodimir Zelenski și la echilibrarea cercului interior al președintelui ucrainean, „ambițiile politice ale fostului șef al spionajului înseamnă că acesta ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”, avertizează Konstantin Skorkin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

  • Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ales pe unul dintre cei mai importanți spioni ai țării – Kyrylo Budanov, șeful agenției de informații militare a Ucrainei – să fie șef de cabinet după ce Andriy Yermak a fost forțat să plece, în 2025, pe fondul unui scandal de corupție.
  • Budanov este unul dintre cei mai populari oficiali de securitate ai Ucrainei. Cu toate acestea, mutarea ar putea însemna și mai multe turbulențe politice interne.

Spre deosebire de Yermak, care a operat în «umbră», Budanov ar putea avea ambiții politice, iar sondajele sugerează că l-ar putea chiar învinge pe Zelenski la alegerile prezidențiale”, crede Konstantin Skorkin, jurnalist și cercetător independent care studiază istoria politică a Donbasului, publicând articole în Foreign Affairs, The Moscow Times sau Republic.

Kyrylo Budanov | Foto – Profimedia Images

Un membru al forțelor armate nu a deținut niciodată o funcție politică atât de înaltă”

În căutarea unui nou șef de cabinet, Volodimir Zelenski s-a chinuit să găsească candidați potriviți. Majoritatea erau fie responsabili politic față de Yermak, care a plecat (iar alegerea unei astfel de persoane ar fi alimentat suspiciunile că Yermak încă trăgea sforile), fie erau legați de anchete anticorupție, fie ocupau deja o funcție de conducere pentru care ar fi greu de găsit un înlocuitor.

Numele lui Kyrylo Budanov a apărut aproape imediat.

Budanov este unul dintre cei mai eficienți comandanți militari ai Ucrainei și are o prezență media bine stabilită. Neobișnuit pentru un șef de spionaj, el acordă adesea interviuri.

Declarațiile sale publice tind să fie optimiste, deși acest lucru este uneori nejustificat – de exemplu, predicția sa din septembrie 2022 că trupele ucrainene vor intra în Crimeea în anul următor.

Erou al Ucrainei, Budanov a fost implicat într-o serie de operațiuni militare de succes: a condus apărarea Kievului de grupările de sabotaj rusești în 2022, a participat la eliberarea regiunilor Kiev și Harkov și a planificat campania de restabilire a controlului ucrainean asupra vestului Mării Negre.

  • Numirea lui Budanov nu numai că va contribui la îmbunătățirea imaginii lui Zelenski după recenta criză de corupție care l-a implicat pe vechiul prieten al președintelui, Timur Mindich, dar ar putea aduce și echilibrul atât de necesar echipei lui Zelenski.
  • Chiar și în vârful puterii lui Yermak, Budanov a rămas unul dintre puținele «centre de putere independente din Ucraina cu acces la președinte». Yermak a încercat – însă a eșuat – să-l înlăture de mai multe ori.
  • În noua sa funcție, Budanov va încerca probabil să-i înlăture pe cei loiali lui Yermak, care era un maestru în plasarea propriilor oameni la toate nivelurile de guvernare.

Cu toate acestea, în calitate de ofițer, este puțin probabil ca Budanovîncerce să demonteze sistemul de guvernare centralizată, care se află acum la vârf în Ucraina. Aceasta înseamnă că democrația ucraineană se confruntă cu o nouă provocare: un membru al forțelor armate nu a deținut niciodată o funcție politică atât de înaltă”, punctează Skorkin.

„Democrația ucraineană se confruntă cu o nouă provocare: un membru al forțelor armate nu a deținut niciodată o funcție politică atât de înaltă” | Foto – Profimedia Images

„Are legături bune cu omologii săi occidentali, în special în Statele Unite”

Budanov va avea, de asemenea, un rol important în politica externă a Ucrainei. În calitate de șef al administrației prezidențiale, îl va înlocui pe Yermak în funcția de negociator principal pentru pace la Casa Albă.

Budanov are o reputație de „șoim”, așa că participarea sa la negocieri ar putea ar putea avea ca rezultat reducerea șanselor de pace.

Cu toate acestea, este, de asemenea, un partener de negociere mai acceptabil pentru Washington decât Yermak, autoritarul, care i-a iritat pe mulți dintre interlocutorii săi americani.

  • Parte a unei noi generații de ofițeri de securitate care a apărut în mijlocul războiului cu Rusia, are legături bune cu omologii săi occidentali, în special în Statele Unite.
  • În cele din urmă, Budanov ar putea juca, de asemenea, un rol în negocierile cu Rusia.
  • Deși este un dușman declarat al Kremlinului și există în prezent trei dosare penale deschise împotriva sa în Rusia, implicarea sa în organizarea schimburilor de prizonieri înseamnă că este unul dintre puținii oficiali ucraineni care au menținut contacte la Moscova.
  • În noiembrie 2025, Budanov a fost prezent la discuțiile dintre SUA și Rusia de la Abu Dhabi.

Alte schimbări făcute cam în aceeași perioadă în care Budanov a fost mutat în administrația prezidențială includ numirea unui alt ministru al Apărării. Pentru acest post, Zelenski l-a ales pe Mykhailo Fedorov, care este viceprim-ministru și ministru al transformării digitale din 2019.

Fedorov este un tânăr antreprenor IT și tehnocrat și a avut mare succes în promovarea digitalizării Ucrainei. Fedorov a fost, de asemenea, în cursa pentru funcția lui Yermak, dar abordarea sa inovatoare a fost în cele din urmă considerată mai necesară la Ministerul Apărării, care s-a aflat în centrul unor scandaluri repetate de corupție și are nevoie de o mai mare transparență”, mai scrie Konstantin Skorkin în analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Kyrylo Budanov. „Are legături bune cu omologii săi occidentali, în special în Statele Unite” | Foto – Profimedia Images

Zelenski, pur și simplu, a remaniat grupul

Denys Shmyhal, care a ocupat funcția de ministru al Apărării doar câteva luni, va deveni acum ministru al Energiei. Ministerul Energiei a fost implicat în scandalul de corupție Mindich, iar Shmyhal va avea mult de lucru pentru a restabili ordinea.

Experiența sa ca prim-ministru și ca specialist în energie ar trebui să ajute.

  • În plus, Ucraina are un nou șef al Serviciului de Grăniceri și cinci noi guvernatori regionali.
  • Poate cea mai controversată mișcare a lui Zelenski a fost însă înlocuirea șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasyl Malyuk, o altă figură militară populară.
  • Rapoartele inițiale despre plecarea lui Malyuk au stârnit un val de furie în rândul opoziției ucrainene și chiar în rândul forțelor armate. Cu toate acestea, Zelenski a învins.
  • Logica pentru înlăturarea lui Malyuk a fost aceeași ca și pentru înlocuirea lui Yermak: a-l ajuta pe președinte să se distanțeze de acuzațiile de corupție, precum și reabilitarea reputației deteriorate a SBU, în urma represiunii sale asupra agențiilor anticorupție de vara trecută.

Pe de o parte, aceste schimbări reprezintă o încercare a lui Zelenski de a-și întineri echipa și de a instala personalități puternice în funcții noi. Pe de altă parte, el încearcă să păstreze un sistem centralizat de guvernare și să evite o infuzie de sânge proaspăt. Deși numirile sale par bine gândite, există și sentimentul că pur și simplu a remaniat grupul”, continuă Konstantin Skorkin.

Dacă Zelenski decide să nu candideze la alegeri, Budanov și-ar putea continua programul politic

Schimbările ilustrează, de asemenea, modul în care competiția politică revine, treptat, în Ucraina. Au existat discuții din ce în ce mai frecvente despre posibilitatea unor alegeri, iar parlamentul ucrainean ia în considerare, acum, modificări legislative pentru a le face posibile. Conform constituției ucrainene, alegerile nu pot fi organizate în timpul legii marțiale).

Spre deosebire de Yermak, care nu ar fi fost niciodată suficient de popular pentru a se opune lui Zelenski, Budanov are ambiții politice, iar sondajele sugerează că ar ieși pe locul trei într-un vot prezidențial (în spatele lui Zelenski și al fostului comandant-șef Valery Zalujnîi).

Un sondaj a sugerat că Budanov l-ar învinge chiar pe președintele în exercițiu dacă cei doi bărbați ar intra într-un tur al doilea al alegerilor.

În consecință, au existat speculații că Zelenski l-ar fi numit pe Budanov în funcția tradițional nepopulară de șef al administrației prezidențiale, ca o modalitate de a neutraliza un potențial adversar politic.

  • Cu toate acestea, acest lucru este puțin probabil: funcția de șef de cabinet oferă oportunități uriașe – formale și informale – de a crește popularitatea titularului.
  • Riscurile politice pentru Zelenski sunt susceptibile de a crește în urma acestei numiri, nu de a se diminua.
  • Nici nu este probabil ca Zelenski să-l pregătească pe Budanov să-i fie succesor.

„Dacă Zelenski decide să nu candideze la alegeri, Budanov și-ar putea continua programul politic” | Foto – Profimedia Images

Această teorie susține că, dacă Zelenski decide să nu candideze la alegeri, Budanov și-ar putea continua programul politic, oferind în același timp garanții de securitate fostului președinte și cercului său apropiat.

Desigur, este dificil să excludem orice posibilitate în Ucraina – chiar și un spion care să înlocuiască un actor în funcția de președinte. Dar există puține dovezi că liderii Ucrainei au timp pentru o planificare atât de elaborată, pe termen lung. Este mult mai probabil ca remanierea lui Zelenski să fie pur și simplu o ilustrare a gravității provocărilor de politică internă și externă cu care se confruntă țara”, încheie Konstantin Skorkin analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Foto colaj main Kyrylo Budanov – Profimedia Images

