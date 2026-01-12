Deși numirea lui Kyrylo Budanov va contribui la consolidarea autorității politice a lui Volodimir Zelenski și la echilibrarea cercului interior al președintelui ucrainean, „ambițiile politice ale fostului șef al spionajului înseamnă că acesta ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”, avertizează Konstantin Skorkin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ales pe unul dintre cei mai importanți spioni ai țării – Kyrylo Budanov , șeful agenției de informații militare a Ucrainei – să fie șef de cabinet după ce Andriy Yermak a fost forțat să plece, în 2025, pe fondul unui scandal de corup ție.

Budanov este unul dintre cei mai populari oficiali de securitate ai Ucrainei. mutarea Cu toate acestea,ar putea însemna turbulențe și mai multepolitice interne.

„Spre deosebire de Yermak, care a operat în «umbră», Budanov ar putea avea ambiții politice, iar sondajele sugerează că l-ar putea chiar învinge pe Zelenski la alegerile prezidențiale”, crede Konstantin Skorkin, jurnalist și cercetător independent care studiază istoria politică a Donbasului, publicând articole în Foreign Affairs, The Moscow Times sau Republic.

„ U n membru al forțelor armate nu a deținut niciodată o funcție politică atât de înaltă”

În căutarea unui nou șef de cabinet, Volodimir Zelenski s-a chinuit să găsească candidați potriviți. Majoritatea erau fie responsabili politic față de Yermak, care a plecat (iar alegerea unei astfel de persoane ar fi alimentat suspiciunile că Yermak încă trăgea sforile), fie erau legați de anchete anticorupție, fie ocupau deja o funcție de conducere pentru care ar fi greu de găsit un înlocuitor.

Numele lui Kyrylo Budanov a apărut aproape imediat.

„Budanov este unul dintre cei mai eficienți comandanți militari ai Ucrainei și are o prezență media bine stabilită. Neobișnuit pentru un șef de spionaj, el acordă adesea interviuri.

Declarațiile sale publice tind să fie optimiste, deși acest lucru este uneori nejustificat – de exemplu, predicția sa din septembrie 2022 că trupele ucrainene vor intra în Crimeea în anul următor.

Erou al Ucrainei, Budanov a fost implicat într-o serie de operațiuni militare de succes: a condus apărarea Kievului de grupările de sabotaj rusești în 2022, a participat la eliberarea regiunilor Kiev și Harkov și a planificat campania de restabilire a controlului ucrainean asupra vestului Mării Negre.

Numirea lui Budanov nu numai că va contribui la îmbun ătățirea imaginii lui Zelenski Timur Mindich după recenta criză de corupție care l-a implicat pe vechiul prieten al președintelui, , dar ar putea aduce și echilibrul atât de necesar echipei lui Zelenski .

Chiar și în vârful puterii lui Ye rmak , Budanov a r ămas unul dintre puținele «centre de putere independente din Ucraina cu acces la președinte». Ye rmak a încercat – însă a eșuat – să-l înl ăture de mai multe ori.

În noua sa func ție, Budanov va încerca probabil s ă-i înl ăture pe cei loiali lui Yermak , care era un maestru în plasarea propriilor oameni la toate nivelurile de guvernare.

Cu toate acestea, în calitate de ofițer, este puțin probabil ca Budanov să încerce să demonteze sistemul de guvernare centralizată, care se află acum la vârf în Ucraina. Aceasta înseamnă că democrația ucraineană se confruntă cu o nouă provocare: un membru al forțelor armate nu a deținut niciodată o funcție politică atât de înaltă”, punctează Skorkin.

„A re legături bune cu omologii săi occidentali, în special în Statele Unite”

Budanov va avea, de asemenea, un rol important în politica externă a Ucrainei. În calitate de șef al administrației prezidențiale, îl va înlocui pe Yermak în funcția de negociator principal pentru pace la Casa Albă.

Budanov are o reputație de „șoim”, așa că participarea sa la negocieri ar putea ar putea avea ca rezultat reducerea șanselor de pace.

„Cu toate acestea, este, de asemenea, un partener de negociere mai acceptabil pentru Washington decât Yermak, autoritarul, care i-a iritat pe mulți dintre interlocutorii săi americani.

Parte a unei noi generații de ofițeri de securitate care a apărut în mijlocul r ăzboiului cu Rusia, are legături bune cu omologii săi occidentali, în special în Statele Unite.

În cele din urm ă, Budanov ar putea juca, de asemenea, un rol în negocierile cu Rusia.

De și este un dușman declarat al Kremlinului și există în prezent trei dosare penale deschise împotriva sa în Rusia, implicarea sa în organizarea schimburilor de prizonieri înseamn ă că este unul dintre puținii oficiali ucraineni care au menținut contacte la Moscova.

În noiembrie 2025, Budanov a fost prezent la discu țiile dintre SUA și Rusia de la Abu Dhabi.

Alte schimbări făcute cam în aceeași perioadă în care Budanov a fost mutat în administrația prezidențială includ numirea unui alt ministru al Apărării. Pentru acest post, Zelenski l-a ales pe Mykhailo Fedorov, care este viceprim-ministru și ministru al transformării digitale din 2019.

Fedorov este un tânăr antreprenor IT și tehnocrat și a avut mare succes în promovarea digitalizării Ucrainei. Fedorov a fost, de asemenea, în cursa pentru funcția lui Yermak, dar abordarea sa inovatoare a fost în cele din urmă considerată mai necesară la Ministerul Apărării, care s-a aflat în centrul unor scandaluri repetate de corupție și are nevoie de o mai mare transparență”, mai scrie Konstantin Skorkin în analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

„ Zelenski , pur și simplu , a remaniat grupul ”

Denys Shmyhal, care a ocupat funcția de ministru al Apărării doar câteva luni, va deveni acum ministru al Energiei. Ministerul Energiei a fost implicat în scandalul de corupție Mindich, iar Shmyhal va avea mult de lucru pentru a restabili ordinea.

„Experiența sa ca prim-ministru și ca specialist în energie ar trebui să ajute.

În plus, Ucraina are un nou șef al Serviciului de Grăniceri și cinci noi guvernatori regionali.

Poate cea mai controversată mișcare a lui Zelenski a fost îns ă înlocuirea șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasyl Malyuk , o altă figură militară populară.

Rapoartele inițiale despre plecarea lui Malyuk au st ârnit un val de furie în rândul opozi ției ucrainene și chiar în rândul for țelor armate. Cu toate acestea, Zelenski a învins.

Logica pentru înl ăturarea lui Malyuk a fost aceeași ca și pentru înlocuirea lui Yermak : a-l ajuta pe pre ședinte să se distanțeze de acuzațiile de corupție, precum și reabilitarea reputației deteriorate a SBU, în urma represiunii sale asupra agen țiilor anticorupție de vara trecută.

Pe de o parte, aceste schimbări reprezintă o încercare a lui Zelenski de a-și întineri echipa și de a instala personalități puternice în funcții noi. Pe de altă parte, el încearcă să păstreze un sistem centralizat de guvernare și să evite o infuzie de sânge proaspăt. Deși numirile sale par bine gândite, există și sentimentul că pur și simplu a remaniat grupul”, continuă Konstantin Skorkin.

„ D acă Zelenski decide să nu candideze la alegeri, Budanov și-ar putea continua programul politic ”

Schimbările ilustrează, de asemenea, modul în care competiția politică revine, treptat, în Ucraina. Au existat discuții din ce în ce mai frecvente despre posibilitatea unor alegeri, iar parlamentul ucrainean ia în considerare, acum, modificări legislative pentru a le face posibile. Conform constituției ucrainene, alegerile nu pot fi organizate în timpul legii marțiale).

Spre deosebire de Yermak, care nu ar fi fost niciodată suficient de popular pentru a se opune lui Zelenski, Budanov are ambiții politice, iar sondajele sugerează că ar ieși pe locul trei într-un vot prezidențial (în spatele lui Zelenski și al fostului comandant-șef Valery Zalujnîi).

Un sondaj a sugerat că Budanov l-ar învinge chiar pe președintele în exercițiu dacă cei doi bărbați ar intra într-un tur al doilea al alegerilor.

„În consecință, au existat speculații că Zelenski l-ar fi numit pe Budanov în funcția tradițional nepopulară de șef al administrației prezidențiale, ca o modalitate de a neutraliza un potențial adversar politic.

Cu toate acestea, acest lucru este puțin probabil: f uncția de șef de cabinet oferă oportunități uriașe – formale și informale – de a crește popularitatea titularului.

Riscurile politice pentru Zelenski sunt susceptibile de a crește în urma acestei numiri, nu de a se diminua.

Nici nu este probabil ca Zelenski s ă-l pregătească pe Budanov să-i fie succesor.

Această teorie susține că, dacă Zelenski decide să nu candideze la alegeri, Budanov și-ar putea continua programul politic, oferind în același timp garanții de securitate fostului președinte și cercului său apropiat.

Desigur, este dificil să excludem orice posibilitate în Ucraina – chiar și un spion care să înlocuiască un actor în funcția de președinte. Dar există puține dovezi că liderii Ucrainei au timp pentru o planificare atât de elaborată, pe termen lung. Este mult mai probabil ca remanierea lui Zelenski să fie pur și simplu o ilustrare a gravității provocărilor de politică internă și externă cu care se confruntă țara”, încheie Konstantin Skorkin analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Foto colaj main Kyrylo Budanov – Profimedia Images

