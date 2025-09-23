Fost ministru al Apărării de la Chișinău, DISCUȚIE cu Nicușor Dan: Președintele României este foarte bine informat despre situația din Moldova

„Președintele României este foarte bine informat despre situația din Republica Moldova și conștientizează pe deplin pericolul de securitate care pândește regiunea noastră, dacă la putere vor ajunge partidele pro-Kremlin”, spune fostul ministru al Apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru, care anunță că a avut, luni, o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

Marți, presa din Republica Moldova a relatat că Anatol Șalaru a avut o convorbire cu președintele României, Nicușor Dan. Nu este pentru prima dată când oficialii români nu anunță agenda de lucru.

Cei doi politicieni au discutat despre pericolele care vizează statul român ca frontieră euro-atlantică, dacă la Chișinău vor ajunge la putere partidele proruse.

„Am avut, în cursul zilei de ieri, o convorbire lungă și aplicată cu Președintele României, dl. Nicușor Dan, despre evoluțiile din Republica Moldova, dar și despre pericolele care vizează statul român ca frontieră euro-atlantică, dacă, la Chișinău, vor ajunge la putere partidele proruse”, transmite Anatol Șalaru, pe Facebook.

„Nu avem voie să aruncăm votul nostru la coș”

De asemenea, fostul ministru și-a reiterate apelul său către forțele unioniste, dar și către diaspora.

„În aceste condiții, nu avem voie să ne risipim votul. Nu avem voie să aruncăm votul nostru la coș. Trebuie să votăm singurul partid care ne poate duce în Uniunea Europeană, alături de România. Acum putem desăvârși munca pe care am început-o în anii ’90. Atunci ne-am recăpătat limba, ne-am desprins de Rusia și ne-am declarat independența. Acum putem face ruptura definitivă de Federația Rusă. Acum ori niciodată”, a adăugat el.

„Acum ori niciodată putem să ne croim drumul nostru spre România, spre UE”

„Reiau apelul meu către unioniști și pro-europeni, către diaspora noastră: să ne strângem în jurul PAS-ului și să votăm cu mintea limpede, dar și cu gândul la cei care s-au jertfit atunci când forțele ruse și-au activat tancurile din Transnistria”, conchide fostul ministru.

Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare.

