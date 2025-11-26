Prima pagină » Știri externe » Cumnata lui Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă

26 nov. 2025, 16:18, Știri externe
Cumnata purtătorului de cuvânt de la Casa Albă a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă, arată Daily Mail. Bruna Ferreira a fost reținută în Revere, Massachusetts, și este în prezent deținută într-o unitate ICE din sudul Louisianei. Bruna Ferreira și Michael Leavitt, fratele lui Karoline Leavitt,  sunt divorțați de aproximativ 10 ani și au împreună un băiețel de 11 ani.

Ferreira a ajuns în Statele Unite în copilărie cu familia ei, care călătorise din Brazilia. Michael a spus că băiețelul nu a avut ocazia să vorbească cu mama sa de când aceasta a fost reținută pentru prima dată de ICE „acum câteva săptămâni”.

Fratele secretarului de presă al Casei Albe, Michael Leavitt, în vârstă de 35 de ani, a avut o relație cu Ferreira, în vârstă de 33 de ani, și au avut un fiu, Michael Leavitt Jr., în vârstă de 11 ani.

O sursă din cadrul Casei Albe, familiarizată cu situația, a declarat: „Această persoană este mama nepotului lui Karoline și nu au mai vorbit de mulți ani. Copilul a locuit cu normă întreagă în New Hampshire cu tatăl său de când s-a născut. Nu a locuit niciodată cu mama sa.”

Familia a susținut că Ferreira a fost adusă în Statele Unite în 1998 cu viză și de atunci a făcut „tot ce i-a stat în putință pentru a-și construi o viață stabilă și onestă aici”. Departamentul de Securitate Internă a declarat pentru Daily Mail că Ferreira este o „imigrantă ilegală” care mai are „o arestare anterioară pentru agresiune”. „A intrat în SUA cu o viză turistică B2 care îi impunea să părăsească SUA până la 6 iunie 1999”, a spus purtătorul de cuvânt. Avea dreptul la doar un an de ședere în Statele Unite. „Sub conducerea președintelui Trump și a secretarului Noem, toate persoanele aflate ilegal în Statele Unite sunt supuse deportării.”

Avocatul lui Ferreira, Todd Pomerleau, a declarat pentru CNN că clientul său a fost arestat pe 12 noiembrie și se află în prezent în mijlocul unui „proces legal de imigrare” pentru cetățenie americană. Ferreira și-a menținut statutul legal prin intermediul programului „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA), un program care acordă protecție temporară împotriva deportării celor care au intrat în țară ca și copii, arată The Guardian. 

