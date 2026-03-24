Fostul comediant Bill Cosby a fost găsit vinovat de agresiune sexuală. Suma colosală pe care trebuie să o plătească

Fostul comediant Bill Cosby (88 de ani) a fost găsit vinovat de agresiune sexuală. Un juriu din California i-a oferit câștig de cauză Donnei Motsinger, cea care a și primit despăgubiri în valoare de 59,25 milioane de dolari.

În cadrul dosarului, Donna Motsinger a susținut faputl că a fost drogată și siluită de fostul comediant, atunci când ea lucra ca ospătăriță într-un restaurant, în 1972. Ea mărturisește în dosar că la momentul respectiv i-a oferit fostului comediant un pahar de vin în limuzina sa. Apoi, a avut loc oroarea.

Odată ce legile pentru schimbarea termenelor de prescripție privind momentul în care acuzatorii pot intenta procese de agresiune sexuală s-au schimbat în California, femeia a decis să meargă până la capăt și să îl dea în judecată pe Bill Cosby. După mai bine de cinci decenii de la momentul producerii acestei situații, femeia a reușit să își facă dreptate.

Bill Cosby a fost, cândva, unul dintre cei mai de succes comedianți. Însă, în ultimul deceniu a dispărut din lumina reflectoarelor, fiind acuzat de abuzuri sexuale. Zeci de femei l-au acuzat pe fostul comediant că le-a drogat și le-a siluit.

A petrecut 3 ani în închisoare

De-a lungul timpului, pe numele bărbatului au fost deschise mai multe procese civile. Printre acestea se numără și cel din anul 2022, din comitatul Los Angeles, când în cadrul procesului s-a constatat că bărbatul a agresat sexual o adolescentă de 16 ani, în 1975, la Conacul Playboy, scrie The Guardian.

Fostul comediant a stat 3 ani în chisoare, după condamnarea primită în 2018. În 2021, el a fost eliberat, după ce o instanță superioară a anulat decizia.

”Un avocat al lui Cosby a declarat că acesta intenționează să facă apel la verdictul de luni. El a negat multiple acuzații din partea unor femei conform cărora le-ar fi agresat sexual, susținând că orice întâlniri au fost consensuale. Cosby nu a depus mărturie în proces”, scrie sursa citată.

Juriul din California a decis în favoarea lui Motsinger după trei zile de deliberări, acordându-i inițial 19,25 milioane de dolari. În timpul unei a doua faze a procesului, care a avut loc luni, pentru a stabili daunele punitive, jurații i-au acordat lui Motsinger încă 40 de milioane de dolari, mai scrie The Guardian.

