Frankfurter Allgemeine Zeitung: Ce GARANȚII de securitate poate oferi Europa Ucrainei /Liderii europeni vor avea de luat decizii dificile

Administrația Donald Trump a specificat angajamentele pe care este pregătită să le asume pentru garantarea securității Ucrainei, dar liderii europeni vor avea de luat decizii dificile pentru sprijinirea procesului de pace, comentează publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung, notând că Washingtonul percepe actualul conflict militar diferit de Europa și că nu vor putea fi furnizate clauze similare cu apărarea colectivă din cadrul NATO.

Statele europene continuă consultările pentru stabilirea opțiunilor de participare la sistemul garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Liderii europeni au revenit de la Washington cu sentimente mixte. Pe de o parte, au salutat asigurările date de președintele Donald Trump privind participarea SUA la ”coaliția țărilor voluntare” într-un mod ”substanțial”, chiar dacă nu pe linia frontului.

”Suntem pregătiți să ajutăm țările europene, probabil la nivelul apărării aeriene, întrucât nu are nimeni ce avem noi”, a confirmat Trump la finalul summitului de la Washington.

Trump percepe Rusia altfel decât Europa

”Pe de altă parte, liderilor europeni le-a devenit clar că Trump și unii dintre consilierii săi percep Rusia și pe președintele Vladimir Putin diferit. Americanii nu văd Rusia ca putere imperială care contestă ordinea europeană, ci mai degrabă ca o superputere cu care vor să reia legătura. Acest lucru se aplică inclusiv economic, spre exemplu, în privința rezervelor de petrol și gaze. Iar războiul din Ucraina împiedică aceste legături. În timp ce europenii vor să izoleze Rusia permanent, americanii i-au întins covorul roșu președintelui Vladimir Putin la summitul din Alaska. Există riscul ca America și Europa să meargă în direcții diferite”, afirmă Thomas Gutschker, într-un editorial publicat în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Statele Unite au anunțat cu ce vor contribui la garanțiile de securitate acordate Ucrainei

Washingtonul le-a transmis țărilor europene că este dispus să contribuie cu echipamente de facilitare a ”acțiunilor strategice”, mai precis cu informații secrete, avioane de supraveghere, centre de comandă militară și sisteme antiaeriene. Acestea ar urma să sprijine trupele europene care vor fi detașate pe teren.

O așa-numită ”coaliție a statelor voluntare”, condusă de Marea Britanie și Franța, ar urma să protejeze Ucraina de orice viitoare agresiune a Rusiei. Dar oficiali europeni au afirmat că orice misiune militară terestră nu se va putea derula fără sprijinul Statelor Unite.

În schimb, europenii ar urma să participe cu trupe la sol și să furnizeze Ucrainei armament, pentru a putea contracara agresiunile Rusiei. Trupele europene nu vor fi staționate pe linia frontului actual, ci în partea de vest a Ucrainei. Andriy Yermak, șeful Cancelariei prezidențiale de la Kiev, a evocat ideea a cinci brigăzi europene, adică aproximativ 20.000 de militari.

Ucraina nu va primi garanții asemănătoare clauzei de apărare colectivă din NATO

”Este improbabil ca Ucraina să primească garanții de apărare colectivă. În niciun caz din partea NATO, Trump a exclus ideea. Și, probabil, nici din partea partenerilor europeni, care au evitat meticulos riscul atragerii într-un conflict militar cu Rusia. Europenii nu vor sub nicio formă să ajungă pe linia de contact”, subliniază editorialistul.

Dar noua situație pune într-o alte perspectivă modelul garanțiilor de securitate acordate în virtutea Articolului 5 al NATO. Emisarul special american Steve Witkoff evocase această idee, împărtășită de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cu toate acestea, discuțiile interne se îndreaptă spre modelul aplicat în Japonia și Coreea de Sud, care au aranjamente de securitate cu Statele Unite. Sigur că în cazul Ucrainei nu vor fi staționate trupe americane, întrucât Trump a exclus clar acest lucru.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANALIZĂ Janet Yellen, fost secretar al Trezoreriei, în Financial Times: Atacurile lui Trump asupra Fed amenință CREDIBILITATEA Statelor Unite