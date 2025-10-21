Franța aleargă după hoții de la LUVRU. Poliția a recuperat o cască de motociclist și o mănușă a tâlharilor

Ancheta în cazul spectaculosului jaf comis la Muzeul Luvru de la Paris duminică dimineață continuă.

Mobilizarea este maximă. Anchetatorii din Brigada pentru Reprimarea Banditismului (BRB), împreună cu cei de la Oficiul Central de Luptă împotriva Traficului de Bunuri Culturale (OCBC), continuă să strângă mărturii și indicii materiale care i-ar putea ajuta să-i identifice pe autorii jafului.

Grupul de hoți a furat opt bijuterii de o valoare inestimabilă din două dintre vitrinele Galeriei Apollo a celebrului muzeu Luvru.

O vestă și echipamentul abandonate la fața locului au fost imediat trimise spre analiză.

Conform informațiilor reporterilor de la Le Parisien, anchetatorii au elemente noi.

Au găsit o cască de motociclist aparținând unuia dintre infractori.

Doi dintre ei hoți au sosit la muzeu la ghidonul unor scutere puternice. După jaf, cei patru hoți au plecat pe aceleași vehicule cu două roți.

Anchetatorii au recuperat, de asemenea, o mănușă, găsită în nacelă, unde era și casca, precum și cheile camionului cu lift, folosit de infractori pentru a accesa balconul și ferestrele Galeriei Apollo.

Nacela folosită ar fost furată de la un vânzător de pe un site de ocazii, Leboncoin.

Mai multe persoane ar fi convenit cu vânzătorul asupra unei întâlniri, la o dată necunoscută. Presupușii cumpărători l-ar fi agresat pe vânzător, apoi au plecat cu nacela, fără să fi plătit suma planificată.

Acum depinde de experții criminaliști să folosească indiciile noi descoperite.

Anunțul Interpolului

Între timp, Interpolul a anunțat că bijuteriile coroanei Franței, furate de la Muzeul Luvru din Paris, au fost adăugate în baza de date cu opere de artă furate.

Galerie d’Apollon, care găzduiește colecția regală de vase și bijuteriile coroanei franceze, a fost prima reprezentare tangibilă a modului în care Regele Ludovic al XIV-lea al Franței se identifica cu zeul soarelui, Apollo.

Pentru a crea această capodoperă a decorațiunilor arhitecturale, Ludovic al XIV-lea a convocat cei mai mari pictori și sculptori ai vremii, care au lucrat mai târziu la Sala Oglinzilor de la Castelul de Versailles.

