Prima pagină » Știri externe » Franța aleargă după hoții de la LUVRU. Poliția a recuperat o cască de motociclist și o mănușă a tâlharilor

Franța aleargă după hoții de la LUVRU. Poliția a recuperat o cască de motociclist și o mănușă a tâlharilor

21 oct. 2025, 09:06, Știri externe
Franța aleargă după hoții de la LUVRU. Poliția a recuperat o cască de motociclist și o mănușă a tâlharilor
Galerie Foto 5

Ancheta în cazul spectaculosului jaf comis la Muzeul Luvru de la Paris duminică dimineață continuă.

Mobilizarea este maximă. Anchetatorii din Brigada pentru Reprimarea Banditismului (BRB), împreună cu cei de la Oficiul Central de Luptă împotriva Traficului de Bunuri Culturale (OCBC), continuă să strângă mărturii și indicii materiale care i-ar putea ajuta să-i identifice pe autorii jafului.

Grupul de hoți a furat opt bijuterii de o valoare inestimabilă din două dintre vitrinele Galeriei Apollo a celebrului muzeu Luvru.

O vestă și echipamentul abandonate la fața locului au fost imediat trimise spre analiză.

Conform informațiilor reporterilor de la Le Parisien, anchetatorii au elemente noi.

Au găsit o cască de motociclist aparținând unuia dintre infractori.

Doi dintre ei hoți au sosit la muzeu la ghidonul unor scutere puternice. După jaf, cei patru hoți au plecat pe aceleași vehicule cu două roți.

Anchetatorii au recuperat, de asemenea, o mănușă, găsită în nacelă, unde era și casca, precum și cheile camionului cu lift, folosit de infractori pentru a accesa balconul și ferestrele Galeriei Apollo.

Nacela folosită ar fost furată de la un vânzător de pe un site de ocazii, Leboncoin.

Mai multe persoane ar fi convenit cu vânzătorul asupra unei întâlniri, la o dată necunoscută. Presupușii cumpărători l-ar fi agresat pe vânzător, apoi au plecat cu nacela, fără să fi plătit suma planificată.

Acum depinde de experții criminaliști să folosească indiciile noi descoperite.

Anunțul Interpolului

Între timp, Interpolul a anunțat că bijuteriile coroanei Franței, furate de la Muzeul Luvru din Paris, au fost adăugate în baza de date cu opere de artă furate.

Galerie d’Apollon, care găzduiește colecția regală de vase și bijuteriile coroanei franceze, a fost prima reprezentare tangibilă a modului în care Regele Ludovic al XIV-lea al Franței se identifica cu zeul soarelui, Apollo.

Pentru a crea această capodoperă a decorațiunilor arhitecturale, Ludovic al XIV-lea a convocat cei mai mari pictori și sculptori ai vremii, care au lucrat mai târziu la Sala Oglinzilor de la Castelul de Versailles.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Scandal în Franța: Curtea de Conturi dezvăluie PROBLEME serioase cu securitatea Muzeului Luvru. Mona Lisa și o treime din muzeu nu sunt protejate

Citește și

EXTERNE Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării
09:45
Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării
EXTERNE Sarkozy intră azi în închisoare. Fostul președinte al Franței își va ispăși pedeapsa în izolare. Familia sa îndeamnă la un miting de SUSȚINERE
08:25
Sarkozy intră azi în închisoare. Fostul președinte al Franței își va ispăși pedeapsa în izolare. Familia sa îndeamnă la un miting de SUSȚINERE
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 746. Trump amenință Hamas, Israelul a făcut un anunț important
07:59
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 746. Trump amenință Hamas, Israelul a făcut un anunț important
EVENIMENT Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el
01:00
Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el
EXTERNE JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump?
00:33
JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump?
EXTERNE Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”
22:20
Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”
Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
KanalD
Noi detalii au ieșit la iveală. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de de explozia din Rahova. Locatarii fac mărturisiri fără precedent: „Au deschis ușile ca să poată să aerisească blocul”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Decizie pentru Călin Georgescu. Ce măsuri dispun judecătorii în dosarul privind promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid
Evz.ro
Oana Ioniță, noi probleme. Fiul ei va fi audiat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
HOROSCOP 22 octombrie 2025. O zodie este favorita astrelor! Îi merge bine pe toate planurile și are parte de numeroase surprize. Aceasta trebuie să ia și o decizie importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Un jaf de 7 minute și o poveste de peste 200 de ani. Marie Louise, lacrima de smarald a lui Napoleon Bonaparte
ACTUALITATE Valentin Stan: Ucraina are nevoie de 2 miliarde de euro pe ZI, nu pe trimestru
10:00
Valentin Stan: Ucraina are nevoie de 2 miliarde de euro pe ZI, nu pe trimestru
POLITICĂ Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”
09:53
Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”
JUSTIȚIE CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
09:35
CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
ANCHETĂ O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite
09:34
O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
09:29
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5