Franța întărește măsurile de securitate în jurul piețelor de Crăciun, după ce ministrul de interne a avertizat asupra unei amenințări teroriste „foarte mari”, relatează The Telegraph. Într-o scrisoare urgentă transmisă, miercuri, Laurent Nunez a ordonat oficialilor statului să trateze adunările festive ca ținte cu risc ridicat și să mobilizeze „toți actorii din sectorul securității”.

Ministrul a dat exemplu autorităților franceze atacul de anul trecut din orașul german Magdeburg, dar și pe cel din 2018 de la Strasbourg.

Astfel, autoritățile regionale din Franța au fost rugate să intensifice măsurile de gestionare a mulțimilor, să restricționeze accesul vehiculelor în jurul evenimentelor majore și să monitorizeze toate rețelele relevante de supraveghere video.

Instrucțiunile nu se aplică doar poliției, ci „tuturor actorilor din sectorul securității”, inclusiv primarilor locali, agențiilor de securitate privată, operatorilor de transport și grupurilor de voluntari.

Poliția și soldații trebuie, de asemenea, să ofere o „prezență vizibilă și descurajantă” în spațiile publice aglomerate, a declarat ministrul.

Parisul anulează concertul de Revelion din cauza „problemelor de securitate”

Îngrijorările sporite legate de securitate au apărut în urma deciziei surprinzătoare a Parisului de a anula concertul tradițional de Revelion de pe Champs-Élysées din motive de siguranță.

Peste un milion de oameni erau așteptați să se adune pentru concertul festiv, dar șeful poliției orașului a cerut ca acesta să nu aibă loc, din cauza temerilor că oamenii ar putea fi striviți în cazul în care panica s-ar declanșa la eveniment sau chiar s-ar ataca reciproc.

Concertele anterioare de Revelion, unde poliția s-a chinuit să controleze mulțimile imense, au amplificat temerile legate de securitate.

6.000 de ofițeri, desfășurați anul trecut

Peste 6.000 de ofițeri au fost desfășurați anul trecut, dar șefii poliției au considerat că acest număr a fost insuficient.

Decizia a fost luată de primarul Parisului, Anne Hidalgo, în urma unei solicitări din partea poliției orașului. Aceasta a provocat un val de furie bipartizană, liderii afirmând că națiunea trebuie să aibă voie să sărbătorească împreună și că poliția nu își îndeplinește atribuțiile.

Bruno Retailleau, șeful partidului Les Républicains și fost ministru de interne, a criticat decizia drept o capitulare în fața „sălbăticiei” tot mai mari.

El a susținut că, deși preocupările legate de securitate nu trebuie ignorate, „trebuie să existe momente de sărbătoare – pentru a permite națiunii să se unească”.

În schimb, Parisul va organiza un concert preînregistrat, filmat în Place de la Concorde cu figuranți, care va fi difuzat la televiziunea națională.

