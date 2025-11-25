Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun

Atacurile de la târgurile de Crăciun din Germania, din ultimii ani, au determinat autoritățile să majoreze considerabil sumele alocate pentru securitate. Potrivit unui sondaj realizat de Asociația Federală de Marketing, costurile pentru evenimentele publice, inclusiv piețele de Crăciun, au crescut în medie cu 44% în ultimii trei ani, relatează Reuters.

Măsurile de securitate la târgurile de Crăciun din Germania au fost intensificate, după ce un tunisian, care avea legături cu așa-numita grupare Stat Islamic (IS), a intrat cu un camion într-o piață de Crăciun din centrul Berlinului în 2016.

Totuși, atacul mortal din orașul Magdeburg, în decembrie anul trecut, a atras din nou atenția asupra măsurilor de siguranță la evenimente.

Autoritățile au declarat că, în momentul atacului de la Magdeburg, suspectul a folosit ieșirile de urgență pentru a intra cu mașina pe terenul pieței, unde a accelerat și s-a năpustit asupra mulțimii, lovind peste 200 de persoane într-un atac de trei minute.

Un atac fatal cu o mașină a avut loc la München în februarie. O mașină a intrat într-o mulțime în orașul Mannheim, din vestul Germaniei, în martie.

Ce măsuri au luat autoritățile

„Cerințele au devenit din ce în ce mai stricte”, a declarat David Russ, șeful de producție de la piața Gendarmenmarkt din Berlin, care a adăugat bariere mari de beton, puncte de control la intrări, supraveghere video și personal de securitate instruit.

Măsurile suplimentare „le oferă oaspeților sentimentul de sigurață. O vizitatoare a pieței din Berlin a spus că barierele de la intrare i-au „liniștit sufletul“.

Ministerul de Interne a recunoscut îngrijorările. „Din cauza numărului mare de vizitatori așteptați, a amplasamentelor lor predominant centrale și a accesului liber, piețele de Crăciun care au loc la nivel național, prezintă un risc deosebit”, a precizat publicația Handelsblatt.

Organizatorii solicită autorităților să își asume sarcina financiară

Deși orașele primesc de obicei o subvenție din bugetele lor pentru a susține costul organizării unui târg de Crăciun, municipalitățile mai mici și organizatorii privați suportă adesea costurile singuri.

În urma atacurilor multimpe, autoritățile locale au început să solicite celor 16 state federale să își asume sarcina financiară. Potrivit acestora, costurile privind securitatea constituie o activitate de combatere a terorismului și nu intră în atribuțiile lor.

„Avem nevoie de reguli fiabile la nivel național… altfel ne vom trezi în curând fără nimeni dispus să își asume responsabilitatea tot mai mare pentru evenimente și să suporte povara financiară”, a declarat Gerold Leppa, șeful BCSD.

„Organizatorii ar putea să transfere costurile asupra vizitatorilor”

Cancelarul Friedrich Merz a declarat săptămâna trecută că guvernul federal nu poate oferi sprijin, deoarece este responsabilitatea forțelor de poliție de stat, dar a spus că urmărește dezbaterea.

„Mă apasă foarte tare faptul că nu mai putem organiza târguri de Crăciun nici măcar în orașele mai mici fără un concept de securitate cuprinzător”, a declarat el, citat de Bild, în timpul unei vizite la Halle.

Asociația Germană a Orașelor și Municipiilor, care reprezintă interesele a 10.000 de organisme administrative locale, a declarat că, dacă nu ar exista subvenții suplimentare, „organizatorii ar putea să transfere costurile asupra vizitatorilor”.

Piața Gendarmenmarkt din Berlin a început deja să perceapă o taxă de intrare de 2 euro.

„Acești 2 euro sunt folosiți și pentru a funcționa piața, dar, bineînțeles, și pentru probleme de securitate”, a transmis sursa citată.

