Franța își extinde legăturile DIPLOMATICE. Devine prima țară din UE cu ambasadă la Georgetown

01 sept. 2025, 20:20, Știri externe
Franța a pus bazele primei sale ambasade din Guyana, devenind totodată prima țară din Uniunea Europeană cu un nivel de reprezentare diplomatică atât de înalt în acest stat din America de Sud.

Noua ambasadă va înlocui legația diplomatică franceză, deschisă în septembrie 2023 și este amplasată în capitala Georgetown.

„Extinderea rețelei diplomatice franceze în această regiune strategică, situată între Amazonia și bazinul Caraibelor, va contribui la consolidarea legăturilor politice, economice și culturale la care Franța aspiră cu țările din zonă”, transmite Christophe Lemoine, purtătorul de cuvânt al Ministerului francez al Afacerilor Externe, potrivit Les Echos.

Contextul economic favorabil din Guyana alimentează interesul marilor puteri pentru resurse, după ce recent s-a descoperit că micuța țară aflată în nordul continentului sud-american deține vaste rezerve petroliere.

Pe lângă lipsa finanțelor pentru investiții coerente în dezvoltarea sectorului energetic național, Guyana se confruntă și cu amenințarea vecinei Venezuela, care pretinde regiunea Essequibo, bogată în petrol și minereuri. Regiunea disputată reprezintă două treimi din teritoriul Guyanei.

În martie, secretarul de stat american Marco Rubio s-a deplasat special în Guyana pentru a garanta factorilor politici din Georgetown că țară rămâne sub protecția SUA, în eventualitatea unui atac extern.

Bătălia pentru resurse, dar și revendicările teritoriale manifestate de Caracas, au determinat autoritățile guyaneze să caute aliați puternici pentru a se proteja împotriva ostilităților străine.

