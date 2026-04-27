Tensiunile dintre Trump și aliații NATO se adâncesc: Cancelarul german afirmă că Statele Unite sunt „umilite" de conducerea Iranului

Friedrich Merz a afirmat, luni, că Statele Unite sunt „umilite“ de conducerea Iranului. Potrivit cancelarului german, Teheranul îi determină pe oficialii americani să se deplaseze în Pakistan la negocieri, pentru a pleca apoi fără rezultate, relatează Reuters.

Merz a mai spus că nu vede ce strategie de ieșire urmăresc Statele Unite în războiul cu Iranul.

„Iranienii sunt, evident, foarte pricepuți la negocieri, sau mai degrabă, foarte pricepuți să nu negocieze, lăsându-i pe americani să se deplaseze la Islamabad și apoi să plece fără niciun rezultat”, a declarat el în cadrul unei discuții cu studenții din orașul Marsberg.

„O întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numitele Gărzi Revoluționare. Așadar, sper ca această situație să se încheie cât mai repede posibil”, a adăugat el la evenimentul organizat în landul Renania de Nord-Westfalia.

„Problema cu conflictele de felul acesta este întotdeauna că nu trebuie doar să intri în ele, trebuie să şi ieşi. Am văzut asta foarte dureros în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut în Irak”, a adăugat el.

Potrivit Reuters, aceste comentarii au scos în evidență diviziunile profunde dintre Washington și aliații săi europeni din NATO.

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat dur aliații din NATO pentru că nu și-au trimis forțele navale să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz în timpul conflictului. Această cale navigabilă a rămas practic închisă, provocând turbulențe pe piețe și perturbări fără precedent în aprovizionarea cu energie.

Merz a reiterat faptul că germanii și europenii nu au fost consultați înainte ca Statele Unite și Israelul să înceapă atacurile împotriva Iranului pe 28 februarie și că, ulterior, și-a exprimat scepticismul în mod direct față de Trump.

„Dacă aș fi știut că situația va continua așa timp de cinci sau șase săptămâni și se va agrava progresiv, i-aș fi spus-o și mai categoric”, a spus Merz, comparând situația cu războaiele anterioare ale SUA din Irak și Afganistan.

Speranțele privind relansarea negocierilor de pace s-au estompat după ce Trump a anulat, sâmbătă, vizita reprezentanților săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Islamabad, capitala Pakistanului.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, s-a deplasat luni în Rusia, după eșecul discuțiilor purtate în Pakistan și Oman.

Merz a afirmat că era evident că Strâmtoarea Ormuz fusese minată, cel puțin parțial. „Ne-am oferit, și în calitate de europeni, să trimitem nave germane de dragare a minelor pentru a curăța strâmtoarea, care, evident, a fost minată parțial”, a spus el.
El a mai spus că acest conflict costă Germania „o mulțime de bani, o mulțime de bani ai contribuabililor și o mare parte din puterea economică”.

