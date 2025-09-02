Prima pagină » Știri externe » Georgina Rodriguez a avut o apariție fabuloasă pe covorul roșu. Cum a „defilat” partenera lui Cristiano Ronaldo cu inelul de logodnă de 10.000.000 $

02 sept. 2025, 14:43, Știri externe
Georgina Rodriguez a avut o apariție fabuloasă pe covorul roșu / foto: Profimedia

Georgina Rodriguez (31 de ani) a avut o apariție fabuloasă pe covorul roșu, la Festivalul de Film de la Veneția. Partenera de viață a fotbalistului Cristiano Ronaldo (40 de ani) a „defilat” cu inelul de logodnă despre care presa internațională scrie că ar fi costat circa 10.000.000 de dolari.

Georgina Rodriguez a avut o apariție de milioane, la propriu, pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția. Partenera de viață a fotbalistului Cristiano Ronaldo a fost prezentă la cea de-a 82-a ceremonie a acestui eveniment, iar apariția sa nu a fost trecută, sub nicio formă, cu vederea. Echipele de paparazzi au fotografiat atât ținuta tinerei, cât și bijuteriile pe care le-a purtat la ceremonie.

Recent cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo, tânăra în vârstă de 31 de ani a ales să poarte o ținută elegantă, fiind accesorizată corespunzător. De pe deget nu a lipsit, însă, nici inelul primit din partea partenerului de viață. Despre bijuteria respectivă, presa internațională a menționat că ar fi costat circa 10.000.000 de dolari, arată Metro.co.uk.

Forma inelului este spectaculoasă, spun unii dintre bijutierii experimentați. O analiză recentă, apărută în presa spaniolă, arată că inelul conține un diamant oval în centru, care ar avea circa 30 de carate. Acesta ar fi și motivul pentru care bijuteria ar fi cotată la un preț uriaș, de ordinul milioanelor de dolari.

Georgina Rodriguez a fost prezentă la Festivalul de Film de la Veneția / foto: Profimedia

Pentru ceremonia de la Veneția, Georgina Rodriguez a îmbrăcat o rochie din dantelă neagră semnată de Roberto Cavalli. Vestimentația a fost creată special pentru viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo.

Când ar putea avea loc nunta?

Însă, când ar putea avea loc nunta celor doi? Alberto Guzman, jurnalist spaniol, a făcut o serie de precizări legate de marele eveniment din viața fotbalistului și a logodnicei sale. Nunta ar putea să nu aibă loc până în vara lui 2026, din cauza programului lui Cristiano Ronaldo. Fotbalistul are în plan să își încheie cariera la 41 de ani, în țara sa natală. Acest aspect ar putea avea loc după data de 19 iulie 2026, când se încheie Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada.

Data nunții nu a fost stabilită, a mărturisit o persoană apropiată Georginei Rodriguez.

„Mi s-a spus că este foarte probabil ca nunta să fie după această dată, pentru că Ronaldo vrea să-și ia rămas bun de la fotbal în stil mare, la vârsta de 41 de ani. Nunta ar putea să aibă loc în Portugalia”, a declarat jurnalistul, conform Marca.

Când s-au afișat în public pentru prima oară?

Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo au, împreună, doi copii (Alana Martina și Bella Esmeralda). Fotbalistul mai are alți copii din relația anterioară. Cristiano Ronaldo Junior, Eva și Mateo sunt cei 3 copii ai fotbalistului care au fost născuți de mame surogat. Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo s-a născut în anul 2010 (Cristiano Jr.).

Povestea de dragoste dintre cei doi a debutat la începutul anului 2017. În cadrul serialului „I am Georgina”, difuzat de Netflix, partenera lui Cristiano Ronaldo își amintește că debutul relației lor a fost „extrem de special”. Povestea de dragoste dintre cei doi a luat naștere după ce sportivul s-a despărțit de modelul Irina Shayk (5 ani de relație). La data de 9 ianuarie 2017, cei doi îndrăgostiți au avut prima apariție publică, la Premiile The Best FIFA din Zurich.

„De multe ori venea să mă ia după muncă. Îmi aduc aminte că a venit odată într-un Bugatti. Colegii mei au înnebunit. Ei ajungeau acolo cu autobuzul, iar eu plecam într-un Bugatti. Adică oamenilor nu le venea să creadă”, își amintește ea.

Sursă foto: Profimedia

