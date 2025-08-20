Germania analizează diverse opțiuni de participare la protejarea Ucrainei /Rusia vrea cooptarea CHINEI în sistemul garanțiilor de securitate

Germania analizează diverse posibilități de participare la viitorul sistem al garanțiilor de securitate pentru Ucraina, anunță Jens Spahn, liderul grupului parlamentar al formațiunii Uniunea Creștin-Democrată /Uniunea Creștin-Socială (CDU/CSU), în timp ce Rusia insistă să fie consultată de țările europene în privința capabilităților defensive și propune implicarea Chinei în noua arhitectură strategică europeană.

În cursul vizitei la Washington, cancelarul Friedrich Merz nu a precizat dacă Germania analizează posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, s-a pronunțat împotriva trimiterii de trupe germane în Ucraina. În schimb, Thomas Röwekamp, președintele Comisiei pentru Apărare din Bundestag, nu a exclus posibilitatea participării cu trupe la sol.

Jens Spahn, liderul grupului parlamentar CDU/CSU, a cerut oprirea disputelor publice pe această temă, argumentând că există diverse opțiuni de participare la garanțiile de securitate.

”Problema trimiterii de trupe germane în Ucraina nu este simplă, mai ales în acest moment. Dar sunt o serie de alte opțiuni. Nu trebuie să facem speculații pe această temă în acest moment”, a subliniat Jens Spahn, citat de agenția DPA și de publicația Der Spiegel.

Rusia vrea implicarea Chinei în garanțiile de securitate din Europa

Administrația de la Moscova le-a transmis țărilor europene că nu va accepta garanții de securitate pentru Ucraina stabilite unilateral, cerând consultări comune și ralierea Chinei.

“Rusia va accepta garanțiile de securitate pentru Ucraina doar dacă sunt furnizate prin participarea unor state precum China, Statele Unite, Marea Britanie și Franța”, a avertizat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de cotidianul Financial Times.

Președintele Donald Trump a părut să excludă posibilitatea trimiterii de trupe americane pe teritoriul Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, sugerând că militarii vor fi detașați de țări europene, deși Moscova a respins ideea.

”Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe la sol. Sincer, nu cred că va fi o problemă, Vladimir Putin s-a săturat de asta, s-au săturat toți, dar nu se știe niciodată, vom afla despre atitudinea președintelui Putin în următoarele săptămâni, vom vedea spre ce se îndreaptă”, a afirmat președintele SUA.

Ministerul rus de Externe a reiterat că Rusia nu va accepta trupe NATO pe teritoriul Ucrainei, ceea ar putea deveni o disensiune fundamentală între Moscova și țările europene.

”Reafirmăm poziția noastră, exprimată în mai multe rânduri, refuzul categoric al scenariului în care în Ucraina ar fi trimise trupe din state membre NATO, ceea ce ar putea conduce la o escaladare necontrolabilă a conflictului și la efecte imprevizibile”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova.

