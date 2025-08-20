Rusia reduce așteptările privind posibilitatea unui SUMMIT Putin-Zelenski /„Orice întâlnire trebuie pregătită gradual”

Administrația de la Moscova a temperat, miercuri, posibilitatea unui summit al președintelui rus, Vladimir Putin, cu omologul său din Ucraina, Volodimir Zelenski, și a criticat atitudinea țărilor europene.

Washingtonul a anunțat, după summitul din Alaska, angajamentul președintelui Vladimir Putin în sensul negocierilor directe cu Ucraina, însă ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a temperat această posibilitate.

”Orice întâlnire trebuie pregătită gradual, începând de la nivelul experților, iar apoi prin toate etapele necesare”, a declarat Serghei Lavrov, conform postului de televiziune BBC.

De altfel, Serghei Lavrov a denunțat atitudinea țărilor europene, acuzându-le că nu au avut nicio contribuție ”constructivă”.

Dmitry Polyanskiy, adjunctul ambasadorului Rusiei la Națiunile Unite, a afirmat că ”nu a respins nimeni oportunitatea discuțiilor directe”, precizând însă că ”nu trebuie organizată o întâlnire doar de dragul acesteia”.

Un semnal privind reducerea implicării vine chiar din partea președintelui Donald Trump, care a sugerat că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski se pot întâlni fără el.

”Vom afla ce vrea președintele Vladimir Putin în următoarele săptămâni. Este posibil să nu vrea să ajungă la un acord. sper că președintele rus, Vladimir Putin, va avea o abordare bună, iar dacă nu, va fi o situație dificilă. Sper că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va face ceea ce trebuie să facă, trebuie să arate și el puțină flexibilitate. Este o mare mizerie, declanșată în totalitate de Joe Biden, este un război care nu ar fi trebuit să se producă, au murit milioane de oameni, Ucraina a fost distrusă. Eu sper că Volodimir Zelenski și Vladimir Putin sunt bine, nu cred că vor fi buni prieteni vreodată, dar sunt bine acum. Noi organizăm o întâlnire cu Putin și Zelenski, dar deciziile le vor aparține în totalitate”, a declarat Donald Trump.

