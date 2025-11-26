Prima pagină » Știri externe » Gigantul chinez AliExpress elimină toate păpușile sexuale de pe stoc după ce au fost depistate produse necorespunzătoare scoase la vânzare

26 nov. 2025, 21:47
AliExpress, gigantul chinez deținut de conglomeratul Alibaba, a interzis vânzarea de păpuși sexuale în urma reclamațiilor din partea Uniunii Europene și a legilor din SUA.

La începutul lunii noiembrie a izbucnit  scandalul care a vizat compania Shein  pentru vânzarea de păpuși sexuale cu aspect infantil, ceea ce a dus la retragerea jucăriilor sexuale de pe stocurile tuturor magazinelor online.

Shein, acuzat pentru încurajare la pornografie infantilă

Guvernul francez a amenințat atunci cu interzicerea accesului locuitorilor Franței la site-urile gigantului chinez. Shein abia deschisese primul magazin fizic în Paris. Autoritățile din Franța au acuzat comercianții pentru încurajare la pornografie infantilă.

În urma unei investigații derulate de Reuters, în urma căreia au fost depistate patru păpuși sexuale cu aspect infantil care erau vândute în Europa și SUA.

Alibaba a eliminat de pe stoc toate păpușile sexuale

Patru avocați au declarat pentru Reuters că AliExpress vinde produse necorespunzătoare care sexualizează minorii, plus uniforme de școlărițe japoneze ca-n anime-uri sau hentai. Alibaba a eliminat toate păpușile sexuale de pe stocuri din motiv de precauție.

Anterior, pe 14 noiembrie, compania susținea că păpușile respective nu încălcau politicile pentru că erau construcții rigide, fără funcții sexuale. Pe 25 noiembrie, site-urile asociate cu AliExpresscare vindeau păpuși de silicon sau figurine gonflabile au fost închise permanent, compania invocând că vânzătorii „nu au fost onești în această chestiune serioasă”.

UE și SUA iau măsuri dure

Comisia Europeană a luat act pentru a implementa o rezoluție la nivelul întregii Uniuni Europene pentru a interzice comercializarea de păpuși sexuale cu aspect infantil.

Și autoritățile locale din statele americane Arizona, Utah, Kentucky, Florida, Tennesse, Texas, Hawaii, Louisiana și Wisconsin urmează să aplice o legislație mai dură privind vânzarea, importul și deținerea de păpuși sexuale.

