Giorgia Meloni atacă dur acordul Trump-Putin privind importul de motorină rusească: Decizia SUA contrazice efortul de a aduce Moscova la masa negocierilor

Acordul încheiat între Donald Trump și Vladimir Putin privind importul de motorină rusească anunțat pe 9 octombrie a stârnit un val puternic de critici atât în Washington, cât și în Europa. Cea mai recentă reacție a venit din partea premierului Italiei, Giorgia Meloni, care a declarat în Parlamentul italian că această decizie contrazice efortul de a forța Moscova să vină la masa negocierilor, relatează Reuters.

În urma unei conversații telefonice dintre președinții rus și american de pe 9 octombrie, Statele Unite și Rusia au convenit ca Moscova să furnizeze în primă fază peste 300.000 de tone de motorină pe piețele americane în încercarea de a diminua prețul de la pompă înaintea alegerilor din SUA, de pe 3 noiembrie.

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„Rezultatul acestei decizii este incert, deși riscurile sunt clare”, a declarat Meloni parlamentului italian înaintea unui summit UE care va avea loc săptămâna aceasta. „Acest lucru oferă Moscovei legitimitate în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și, implicit, slăbește eficacitatea sancțiunilor”, a adăugat Meloni.

În condițiile apropierii de conjunctură dintre Donald Trump și Vladimir Putin, premierul italian a declarat în fața Parlamentului de la Roma că Uniunea Europeană trebuie să numească „o figură autoritară” pentru a negocia în numele Europei războiul dintre Rusia și Ucraina, fără a exclude un mandat formal pentru Grupul E3 format din Germania, Franța și Marea Britanie.

„Dacă Franța, Germania și Marea Britanie cred că se pot descurca mai bine singure decât am putea noi toți împreună, și până acum aceasta este alegerea pe care au făcut-o, atunci măcar să le permitem să o facă în numele tuturor și cu un mandat oficial”, a spus Meloni.

În ceea ce privește summitul UE din această săptămână, Giorgia Meloni a precizat că se va discuta despre escaladarea atacurilor hibride ale Rusiei la adresa țărilor europene din ultima perioadă, inclusiv despre atacurile cu drone, atacurile cibernetice, sabotaj și alte operațiuni secrete care vizează slăbirea sprijinului pentru Ucraina.