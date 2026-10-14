Prima pagină » Știri externe » Giorgia Meloni atacă dur acordul Trump-Putin privind importul de motorină rusească: Decizia SUA contrazice efortul de a aduce Moscova la masa negocierilor

Giorgia Meloni atacă dur acordul Trump-Putin privind importul de motorină rusească: Decizia SUA contrazice efortul de a aduce Moscova la masa negocierilor

Giorgia Meloni atacă dur acordul Trump-Putin privind importul de motorină rusească: Decizia SUA contrazice efortul de a aduce Moscova la masa negocierilor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Acordul încheiat între Donald Trump și Vladimir Putin privind importul de motorină rusească anunțat pe 9 octombrie a stârnit un val puternic de critici atât în Washington, cât și în Europa. Cea mai recentă reacție a venit din partea premierului Italiei, Giorgia Meloni, care a declarat în Parlamentul italian că această decizie contrazice efortul de a forța Moscova să vină la masa negocierilor, relatează Reuters.

În urma unei conversații telefonice dintre președinții rus și american de pe 9 octombrie, Statele Unite și Rusia au convenit ca Moscova să furnizeze în primă fază peste 300.000 de tone de motorină pe piețele americane în încercarea de a diminua prețul de la pompă înaintea alegerilor din SUA, de pe 3 noiembrie.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Rezultatul acestei decizii este incert, deși riscurile sunt clare”, a declarat Meloni parlamentului italian înaintea unui summit UE care va avea loc săptămâna aceasta. „Acest lucru oferă Moscovei legitimitate în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și, implicit, slăbește eficacitatea sancțiunilor”, a adăugat Meloni.

În condițiile apropierii de conjunctură dintre Donald Trump și Vladimir Putin, premierul italian a declarat în fața Parlamentului de la Roma că Uniunea Europeană trebuie să numească „o figură autoritară” pentru a negocia în numele Europei războiul dintre Rusia și Ucraina, fără a exclude un mandat formal pentru Grupul E3 format din Germania, Franța și Marea Britanie.

„Dacă Franța, Germania și Marea Britanie cred că se pot descurca mai bine singure decât am putea noi toți împreună, și până acum aceasta este alegerea pe care au făcut-o, atunci măcar să le permitem să o facă în numele tuturor și cu un mandat oficial”, a spus Meloni.

În ceea ce privește summitul UE din această săptămână, Giorgia Meloni a precizat că se va discuta despre escaladarea atacurilor hibride ale Rusiei la adresa țărilor europene din ultima perioadă, inclusiv despre atacurile cu drone, atacurile cibernetice, sabotaj și alte operațiuni secrete care vizează slăbirea sprijinului pentru Ucraina.

„Trebuie să ne protejăm infrastructura critică: rețelele energetice, cablurile submarine, porturile, aeroporturile și domeniul subacvatic, în care Italia posedă o expertiză remarcabilă”, a spus Meloni.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Descoperire arheologică lângă destinația preferată de turiștii români: A fost găsită o epavă cu amfore vechi de 4700 de ani
16:38
Descoperire arheologică lângă destinația preferată de turiștii români: A fost găsită o epavă cu amfore vechi de 4700 de ani
NEWS ALERT UE transferă aproape 3 miliarde de euro Ucrainei pentru drone și nevoi militare urgente
15:51
UE transferă aproape 3 miliarde de euro Ucrainei pentru drone și nevoi militare urgente
CONTROVERSĂ Cum au arătat ultimele zile ale lui Kimberly Guilfoyle în calitate de ambasador al SUA în Grecia. „Se străduia din răsputeri să-și salveze postul“, scrie WSJ. „Trump își pierdea răbdarea“
15:24
Cum au arătat ultimele zile ale lui Kimberly Guilfoyle în calitate de ambasador al SUA în Grecia. „Se străduia din răsputeri să-și salveze postul“, scrie WSJ. „Trump își pierdea răbdarea“
VIDEO Doi tineri acuzați că ar fi folosit un robot pentru a pipăi o adolescentă de 16 ani. Autoritățile germane au deschis o anchetă
15:15
Doi tineri acuzați că ar fi folosit un robot pentru a pipăi o adolescentă de 16 ani. Autoritățile germane au deschis o anchetă
DESTINAȚII Cel mai mare munte din Europa de Vest a crescut cu doi metri în ultimii trei ani. Ce înălțime are acum Mont Blanc
15:04
Cel mai mare munte din Europa de Vest a crescut cu doi metri în ultimii trei ani. Ce înălțime are acum Mont Blanc
FLASH NEWS Ce anunță Kremlinul despre propunerea lui Trump pentru un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelenski a acuzat Moscova de „un dispreț fără precedent față de SUA“ după ultimele atacuri
14:43
Ce anunță Kremlinul despre propunerea lui Trump pentru un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia. Zelenski a acuzat Moscova de „un dispreț fără precedent față de SUA“ după ultimele atacuri
Mediafax
Guvernul fără femei. Niciun nume feminin pe lista miniștrilor vehiculați pentru Cabinetul Niculescu
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Mediafax
Rusia pregătește scenarii pentru un război cu Europa până în 2045. Punctul vulnerabil al europenilor
Click
Fostul senator PSD Timotei Stuparu a murit la 75 de ani, după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Cu ce se ocupă fostul premier pentru a câștiga bani în plus
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Jonathan are 194 de ani. Ce au descoperit cercetătorii în ADN-ul celui mai bătrân animal terestru cunoscut
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
FLASH NEWS Directoarele colegiilor „Gheorghe Lazăr” și „I.L. Caragiale” din București, eliminate de la concursul pentru directori
16:37
Directoarele colegiilor „Gheorghe Lazăr” și „I.L. Caragiale” din București, eliminate de la concursul pentru directori
LIVE A început ședința crucială pentru învestirea Guvernului Niculescu. Sorin Grindeanu va anunța în ce condiții votează PSD noul Executiv
16:35
A început ședința crucială pentru învestirea Guvernului Niculescu. Sorin Grindeanu va anunța în ce condiții votează PSD noul Executiv
FLASH NEWS Tragedie pe Șoseaua Kiseleff. Un motociclist a lovit un bărbat în vârstă de 50 de ani. De ce nu a putut fi testat autorul accidentului
16:33
Tragedie pe Șoseaua Kiseleff. Un motociclist a lovit un bărbat în vârstă de 50 de ani. De ce nu a putut fi testat autorul accidentului
LIFESTYLE Pește congelat sau pește proaspăt? Care este mai sănătos, potrivit Mihaelei Bilic
16:24
Pește congelat sau pește proaspăt? Care este mai sănătos, potrivit Mihaelei Bilic
NEWS ALERT SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
16:00
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu, chemați de AUR la protest la Bruxelles, în fața Parlamentului European
15:58
Susținătorii lui Călin Georgescu, chemați de AUR la protest la Bruxelles, în fața Parlamentului European

Cele mai noi

Trimite acest link pe