Giorgia Meloni, în turneu surpriză în țările arabe. Italia caută să-și asigure securitatea energetică în contextul războiului din Iran

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a ajuns vineri în Arabia Saudită în cadrul unui turneu neanunțat în țările arabe, cu obiectivul de a „întări securitatea energetică națională”, scrie Reuters.

Giorgia Meloni se află în Orientul Mijlociu într-un tur de forță în Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, au declarat surse guvernamentale italiene, cu scopul de a reafirma sprijinul peninsulei pentru cele trei națiuni arabe în fața atacurilor iraniene. De asemenea, Meloni vrea să asigure securitatea energetică a Italiei printr-o colaborare mai strânsă cu aceste țări.

Aceasta este prima călătorie în regiune a unui lider din Uniunea Europeană de la declanșarea conflictului de către Statele Unite și Israel la sfârșitul lunii februarie.

Dintre țările europene, Italia se numără printre cele mai dependente de resursele din Orientul Mijlociu. Peninsula europeană importa, înainte de conflictul dintre Iran și Statele Unite, aproximativ 22% din necesarul de energie.

