Giorgia Meloni se arată încrezătoare în privința gestionării traficului de MIGRANȚI: Avem toate mijloacele să combatem trecerile ilegale

11 sept. 2025, 19:50, Știri externe
Invitată la Summitul Global al Gărzii de Coastă, eveniment desfășurat în Roma, premierul italian Giorgia Meloni a vorbit despre provocările întâmpinate în gestionarea grupurilor de migranți sosiți ilegal în țară.

Cifrele sunt încurajatoare: la nivelul Italiei și Europei se înregistrează o scădere drastică a debarcărilor și deceselor/disparițiilor pe mare.

„Aceste date confirmă că fenomenul poate fi gestionat. Traficul de migranți este una dintre cele mai profitabile activități criminale din lume și totodată, o formă modernă de sclavie. Este intolerabil ca aproape 9.000 de persoane să moară anual pe așa zisele rute de migrație.

Vrem să combatem imigrația ilegală. Avem o singură opțiune: să acționăm. Dincolo de orice abordare ideologică nerezonabilă și egoistă a problemei, există o soluție. Pentru a combate mafia maritimă, trebuie să abordăm cauzele profunde ale migrației”, a declarat Meloni, potrivit ANSA.

Deși la nivel declarativ susține o abordare umană a problemei, în realitate premierul italian a adoptat metode brutale de evacuare a migranților, adesea criticate de organizațiile umanitare internaționale.

