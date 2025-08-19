Giorgia Meloni insistă că Ucraina trebuie să primească garanții de securitate pe modelul Articolul 5 al NATO/Răspunsul Rusiei a venit imediat

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a insistat, la Washington, că Ucraina trebuie să primească garanții de securitate pe modelul Articolul 5 al NATO, care prevede că un atac împotriva oricărui stat membru este un atac împotriva tuturor.

Cu alte cuvinte, Italia cere aplicarea principiului apărării reciproce în cazul în care Ucraina va mai fi atacată, în viitor.

„Pornim de la o propunere modelată după Articolul 5”

La începutul întâlnirii de la Casa Albă dintre președintele Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni, Meloni a reamintit că vor fi abordate „garanțiile de securitate, cum să se asigure că acest lucru (n.r. – războiul) nu se va mai întâmpla, ceea ce este o condiție prealabilă pentru orice fel de pace”.

„Mă bucur că vom discuta despre asta. Mă bucur că pornim de la o propunere care este, să zicem, modelată după Articolul 5, care era italian la început” – Giorgia Meloni

Prim-ministrul italian a făcut referire la articolul 5 din carta NATO, care prevede că, dacă un aliat este victima unui atac, toți ceilalți membri ai Alianței vor considera acest atac drept o ofensivă împotriva lor și vor acționa în consecință.

În timpul discursului său de la Casa Albă, Meloni a mai cerut menținerea unui front unit între Washington și Europa: „Dacă vrem să obținem pacea și dacă vrem să garantăm dreptatea, trebuie să o facem împreună”.

Ea a arătat și că reuniunile de la Washington și summit-ul Trump – Putin, din Alaska, au deschis o nouă eră, „după trei ani și jumătate în care nu am văzut nicio semn din partea Rusiei că ar exista o dorință de a se angaja în dialog” pe tema Ucrainei.

Mesajul Rusiei, „tradus” greșit?

Duminică, 17 august, trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a confirmat că Vladimir Putin a fost de acord, în timpul summit-ului său cu Trump, din Alaska, cu oferirea de „garanții de securitate solide” ca parte a unui viitor acord de pace cu Ucraina.

Acest acord ar oferi Kievului protecție „cu un limbaj similar” cu Articolul 5 al NATO împotriva unui posibil nou atac al Federației Ruse, dar ar ține Ucraina în afara Organizației Tratatului Nord-Atlantic.

Totuși, se prea poate ca mesajul Rusiei să fi fost interpretat greșit de occidentali… sau măcar în forma dorită de ei.

Luni, în timp ce de la Washington curgeau veștile despre garanțiile de securitate oferite Ucrainei pe modelul art. 5 din NATO, Ministerul rus de Externe a dat un comunicat clar și fără echivoc – Federația Rusă nu acceptă prezența soldaților străini în Ucraina, în special trupe provenite din state membre NATO!

