GREVĂ generală și proteste în Belgia împotriva ultimelor măsuri fiscale. Transportul public din capitala Bruxelles a fost puternic afectat

Andrei Văcaru
14 oct. 2025, 16:53, Știri externe
O grevă generală organizată marți în Belgia a blocat la sol majoritatea avioanelor și a perturbat transportul public din Bruxelles.

Greva este cel mai recent eveniment dintr-o serie de proteste organizate anul acesta împotriva propunerilor Guvernului de reformare a pensiilor și a pieței muncii, arată Reuters.

Toate zborurile care urmau să plece de pe Aeroportul Internațional Bruxelles și aproximativ jumătate din cele programate să aterizeze au fost anulate, deoarece personalul firmei de securitate care asigura controalele cu raze X a părăsit aeroportul, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Toate zborurile au fost anulate pe al doilea aeroport ca mărime din țară, cel din Charleroi, situat la 60 km sud de Bruxelles. Mii de oameni au participat la un marș de protest în centrul capitalei Bruxelles.

De ce sunt nemulțumiți protestatarii din Belgia

Guvernul „pune în aplicare un proiect brutal: un atac în regulă împotriva protecției sociale, a serviciilor publice, a securității sociale, a solidarității”, acuză sindicatele.

Guvernul federal belgian pregătește tăieri bugetare importante în proiectul pentru 2026, a cărui prezentare, prevăzută inițial pentru marți, a fost amânată cu o săptămână. Manifestanții, mai ales din sectoarele educației și serviciilor sociale, contestă de asemenea tăieri bugetare în partea francofonă a țării, anunțate de executivul Federației Valonia-Bruxelles.

Majoritatea liniilor de metrou, autobuz și tramvai din Bruxelles au fost întrerupte ca urmare a grevei, a anunțat operatorul de transport public STIB într-o postare pe platforma de socializare X. Presa locală a relatat că poliția a arestat mai mulți protestatari.

Greviștii conduși de principalele sindicate din țară și susținuți de grupuri activiste precum Greenpeace și Oxfam se opun coaliției federale de guvernământ, condusă de prim-ministrul Bart De Wever, care a anunțat o serie de reforme care vizează reducerea cheltuielilor guvernamentale.

