María Corina Machado NU se aștepta să primească Premiul Nobel pentru Pace. Ce i-a declarat principalului ei aliat politic după aflarea veștii

Andrei Văcaru
10 oct. 2025, 18:51, Știri externe
María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace de anul acesta, a declarat că a fost „șocată” atunci când a aflat că a primit prestigioasa distincție.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, în care Machado discută la telefon cu principalul său aliat politic, Edmundo González, cel care a și înlocuit-o în alegerile prezidențiale atunci când acesteia i-a fost interzisă candidatura, ea recunoaște că a fost „șocată” atunci când a aflat că a fost premiată.

„Și noi suntem șocați de bucurie”, răspunde González, care a plecat în exil în Spania acum aproape un an. „Nu-mi vine să cred!”, insistă Machado, în vârstă de 58 de ani, care trăiește ascunsă în Venezuela.

María Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace

Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, este câștigătoarea din acest an a prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace, pentru eforturile sale neobosite de a opri violențele într-o țară marcată de opresiune politică, instabilitate economică și profunde probleme sociale.

Comitetul Nobel a hotărât să-i acorde prestigioasa distincție opozantei venezuelene, în detrimentul președintelui american Donald Trump, pentru curajul de a apăra libertățile civile și democrația în propria țară marcată de instabilitate și represiune politică.

„Premiul Nobel pentru Pace în 2025 se acordă unei campioane curajoase şi dedicate a păcii, unei femei care menţine flacăra democraţiei aprinsă în mijlocul unui întuneric tot mai mare, pentru activitatea sa neobosită de promovare a drepturilor omului și valorilor democratice în Venezuela. A încercat să realizeze o tranziţie justă şi paşnică de la dictatură la democraţie. Nu a reușit, dar acest lucru nu a împiedicat-o să continue. Pentru toate acestea, Premiul Nobel pentru Pace din acest an merge la Maria Corina Machado”, au transmis reprezentanții Comitetului Nobel.

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: YouTube/elmundo

