Gruparea islamistă HAMAS și-a reafirmat angajamentul de a implementa acordul de încetare a focului cu Israelul

Gruparea islamistă Hamas și-a reafirmat, vineri, angajamentul de a implementa acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, negociat cu Israelul, în conformitate cu planul propus de președintele SUA, Donald Trump.

„Procesul de returnare a cadavrelor prizonierilor israelieni ar putea dura ceva timp, deoarece unele dintre aceste cadavre au fost îngropate în tuneluri distruse de ocupație, în timp ce altele rămân sub dărmăturile clădirilor bombardate și demolate”, a declarat mișcarea islamistă.

Israelul acuză Hamas de încălcare acordului de încetare a focului, intrat în vigoare pe 10 octombrie, care prevedea returnarea tuturor ostaticilor, vii și morți, conform cotidianului L’Orient-Le-Jour.

Totuși, Statele Unite au negat că gruparea Hamas încalcă acordul de încetare a focului cu Israelul, insistând că se așteaptă un proces extins de returnare a corpurilor ostaticilor israelieni decedați, având în vedere condițiile dificile de pe teren.

„Am auzit mulți oameni spunând – Hamas a încălcat acordul, pentru că nu toate corpurile au fost returnate –. Înțelegerea pe care am avut-o cu ei a fost că vom scoate toți ostaticii vii, lucru pe care îl respectă”, a declarat un consilier al președintelui SUA, Donald Trump.

Netanyahu declară că „lupta nu s-a încheiat”

Consilierul a dezvăluit și eforturile SUA și ale Israelului de a crea o zonă sigură în teritoriile palestiniene controlate de Armata israeliană. Acesta a insistat că demilitarizarea Fâșiei Gaza va fi un proces complex, dar și-a exprimat speranța că limitarea reamenajării teritoriului la zone care nu vor fi conduse de Hamas va ajuta la progresul acestui demers.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, joi, că „lupta nu s-a încheiat”, insistând că este „hotărât să asigure înapoierea tuturor ostaticilor”, în timpul comemorării oficiale a celei de-a doua aniversări a atacului grupării Hamas.

„Lupta nu s-a încheiat încă, dar un lucru este cert – oricine ridică mâna împotriva noastră știe că va plăti un preț foarte mare. Israelul se află în prima linie a confruntării dintre barbarie și civilizație”, a declarat Netanyahu.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

The Telegraph: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o LOVITURĂ pentru Europa. „Va șterge zâmbetul de pe fața UE”