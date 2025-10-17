Prima pagină » Știri externe » The Telegraph: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o LOVITURĂ pentru Europa. „Va șterge zâmbetul de pe fața UE”

17 oct. 2025, 09:51, Știri externe
Președintele american, Donald Trump, va avea o întâlnire la Budapesta cu omologul său rus, Vladimir Putin, iar discuțiile se vor axa pe conflictul din Ucraina.

În acest context, jurnaliștii publicației britanice The Telegraph scriu că întâlnirea, dar mai ales locul în care aceasta se va desfășura, reprezintă o victorie importantă pentru premierul Ungariei, Viktor Orban și, în același timp, „o umilință” pentru Uniunea Europeană.

Anunțul lui Donald Trump că se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta pentru a discuta despre Ucraina va fi resimțit ca o lovitură dureroasă în Europa, scrie publicația. Între timp, Viktor Orban, prim-ministrul ungar bifează o victorie oarecum neașteptată.

Adesea criticat ca fiind cel mai apropiat aliat al lui Putin în Uniunea Europeană, Orban s-a ciocnit în mod regulat cu Volodimir Zelenski și a criticat insistent sancțiunile occidentale impuse Rusiei după invadarea Ucrainei. El a rupt în mod repetat rândurile cu aliații săi din NATO și UE, opunându-se în mod repetat propunerilor UE de a oferi sprijin Kievului.

„Relațiile cu președintele Zelenski sunt la temperaturi sub zero. Orban a promis că va bloca aderarea Ucrainei la UE și acuză Kievul de persecutarea minorității etnice maghiare”, scrie The Telegraph.

Ungaria, un oponent al Ucrainei în interiorul UE

În august, Ucraina a atacat o conductă rusească importantă, care transporta petrol către Ungaria, ceea ce a dus la o răcire și mai puternică a relațiilor dintre Kiev și Budapesta. Iar, în mod crucial, Orban nu a avut niciodată contradicții cu Donald Trump. Mai mult, mai spun jurnaliștii britanici, premierul Ungariei i-a rămas loial lui Trmp în perioada dintre cele două mandate ale președintelui american, perioadă în care a avut mai multe dispute cu Administrația Biden, devenind, astfel, un favorit al șefului de la Casa Albă.

Drept răsplată, Trump l-a susținut deja pe Orban înaintea alegerilor de anul viitor. Orbans-a autoproclamat, la fel ca Trump, un susținător al păcii, iar acest summit al este o realizare uriașă pentru liderul unei țări mici cu doar 9,5 milioane de locuitori.

Întâlnirea, o lovitură pentru UE

Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta va fi o lovitură pentru cei din UE care sperau că Orban ar putea fi înlăturat de Peter Magyar, conservatorul pro-UE, care are un avans față de cel actualul premier în sondaje.

Anul trecut, el i-a înfuriat pe aliații UE cu o „misiune de pace” la Kiev, Moscova și Beijing, încălcând tabuul întâlnirilor personale cu Putin. Diplomații europeni au insistat că Orban nu vorbea în numele UE, în ciuda faptului că Ungaria deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Oficialii europeni au crezut că și-au luat revanșa la sfârșitul lunii septembrie, când Trump a mustrat UE pentru că a continuat să cumpere petrol rusesc. Trimisii europeni nu au pierdut timpul și au subliniat că cel mai mare client al Rusiei era Ungaria. De altfel, Ungaria a semnat un nou acord energetic cu Rusia după invazie, argumentând că nu are de ales deoarece țara este fără ieșire la mare. Budapesta ceruse excepții de la sancțiunile UE privind energia rusească, dar acum a început negocierile cu alți furnizori, sub presiunea SUA.

„Alegerea Ungariei pentru summit va șterge zâmbetul de pe fața UE”, mai notează publicația.

Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta

Premierul ungar Viktor Orban și-a împărtășit reacția la anunțul președintelui SUA Donald Trump cu privire la viitoare întâlnire a sa cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta.

„Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din lume”, a declarat Orban într-o postare pe platforma X, conform BBC.

„Suntem pregătiți!”, a adăugat el.

Sursa foto: Profimedia

