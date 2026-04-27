Prima pagină » Știri externe » Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“

Sursă foto: Mediafax

Noua Democrație (Nea Dimokratia – ND n.r.), partidul de dreapta aflat la guvernare în Grecia, a trecut la ofensivă împotriva Codruței Kövesi, pe fondul anchetei pe care aceasta o conduce cu privire la un scandal de corupție de proporții din Atena, care implică sute de milioane de euro din fondurile agricole ale UE.

Potrivit Politico, mai mulți membri ai partidului prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis au fost implicați îndeaproape în ancheta Parchetului European (EPPO), iar mai mulți miniștri și vice-miniștri au fost deja nevoiți să demisioneze.

Politicienii din partidul Noua Democrație au adoptat, în ultimele zile, o atitudine mult mai agresivă în legătură cu acest caz, lansând adesea atacuri extrem de personale la adresa lui Kövesi și a anchetei sale.

Kövesi, acuzată de greci că folosește „tacticile lui Ceaușescu“

Aceștia au calificat cazurile lui Kövesi drept „ridicole” și — pentru că este româncă — au acuzat-o că folosește tacticile statului polițienesc comunist al lui Nicolae Ceaușescu, mai scrie publicația.

Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a subliniat că Atena are „dreptul suveran” de a se retrage în viitor din cooperarea cu Parchetul European (EPPO) cu sediul la Luxemburg, afirmând că acesta și-a desfășurat activitatea „foarte prost”.

„Abordarea adoptată de EPPO îmi dă impresia unei ingerințe politice organizate și țintite și mă face să mă întreb serios dacă am făcut bine să susținem această instituție”, a scris Georgiadis într-o postare detaliată pe X.

Politician grec: „Nu vreau o justiție în stilul lui Ceaușescu în Grecia”

Sofia Voultepsi, viceministrul Migrației și Azilului, a încercat să o prezinte pe Kövesi ca fiind o figură „marcată de regimul lui Ceaușescu“, făcând referire la folosirea „informatorilor” pentru a stabili o paralelă cu denunțătorii din dosarul de corupție din Grecia.

„Ei provin dintr-o țară în care nu există tradiția separării puterilor”, a declarat ea pentru SKAI TV. „Pe vremea lui Ceaușescu, copiii erau obligați să-și toarne părinții… Nu vreau o justiție în stilul lui Ceaușescu în Grecia.”

Premierul Mitsotakis a fost mai rezervat în criticile sale, dar s-a plâns li el de „scurgeri selective de informații” legate de acest caz.

Scandalul fondurilor agricole care a zguduit Atena se concentrează pe faptul că mulți greci au primit subvenții agricole pentru terenuri pe care nu le dețineau sau pentru muncă agricolă pe care nu au prestat-o.

În centrul cazului se află OPEKEPE, organizația de stat cu legături politice responsabilă de distribuirea fondurilor UE.

Parlamentul Greciei a votat miercuri ridicarea imunității a 13 deputați ai partidului Noua Democrație, în legătură cu presupusa lor implicare în scandal. Toți deputații s-au apărat, afirmând că doresc ridicarea imunității pentru a-și putea dovedi nevinovăția. Aceștia au calificat acuzațiile aduse împotriva lor drept nefondate.

În cadrul unui discurs, susținut la Forumul anual Delphi, Kövesi a respins criticile venite din partea politicienilor de la Noua Democrație și și-a apărat echipa din Grecia.

„Cred că tot acest zgomot este o încercare de a devia discuția de la subiectul real”, a spus ea, în timp ce Georgiadis o privea din primul rând. „Subiectul principal aici este ce s-a întâmplat cu adevărat în OPEKEPE și cine este responsabil pentru ce. OPEKEPE este un acronim pentru corupție, nepotism și clientelism …

Acestea sunt considerate infracțiuni în legislația elenă și în aproape toate celelalte state membre ale UE. Nimeni din lume nu ne va convinge că aceste categorii fac parte din atribuțiile politicienilor, fie aici, în Grecia, fie în altă parte a UE.

„M-am săturat să aud: «Așa se fac lucrurile aici, în Grecia». Serios? Nu cred”, a continuat ea, adăugând că primește scrisori de susținere de la greci — printre care una de la o femeie frmier care spunea că nu a putut beneficia de subvenții pentru că nu cunoștea pe nimeni la nivel politic. „Când primești astfel de scrisori, nu-ți vine să crezi că poporul grec acceptă corupția ca mod de viață.”

Kövesi a confirmat că Parchetul European (EPPO) a primit, de asemenea, plângeri privind deturnarea de fonduri în sectorul sănătății.

Atacuri la adresa României din Parlamentul Greciei, după investigația Codruței Kovesi: „Provine dintr-o țară care nu are o tradiție de separare a puterilor”

După România, Kovesi vrea „să curețe” și Grecia de corupție. Fosta șefă DNA s-a răstit la autorități și le-a amenințat

Kovesi are undă verde să aresteze 13 parlamentari greci. Ce acuzații le aduce

FLASH NEWS Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”
12:47
Fostul președinte Obama se declară confuz, după atacul de la Washington: „Motivul atacatorului este neclar”
FLASH NEWS Iranul suspendă exporturile de oțel până la sfârșitul lunii mai. Ce avertizează specialiștii
12:32
Iranul suspendă exporturile de oțel până la sfârșitul lunii mai. Ce avertizează specialiștii
FLASH NEWS Bloomberg: „Fostul partid de guvernământ din România se alătură eforturilor extremei drepte de a-l demite pe premier“
12:00
Bloomberg: „Fostul partid de guvernământ din România se alătură eforturilor extremei drepte de a-l demite pe premier“
FLASH NEWS The Guardian: Apropiații lui Orbán își scot averile din Ungaria
11:58
The Guardian: Apropiații lui Orbán își scot averile din Ungaria
CONTROVERSĂ Politico: Războiul lui Trump cu Iranul amenință să arunce Europa într-o criză economică și politică majoră. Liderii UE se tem de un val populist
11:36
Politico: Războiul lui Trump cu Iranul amenință să arunce Europa într-o criză economică și politică majoră. Liderii UE se tem de un val populist
FLASH NEWS Trump promite că Regele Charles va fi „în siguranță” la Casa Albă. Când va sosi monarhul britanic în SUA și ce evenimente are pe agendă
11:31
Trump promite că Regele Charles va fi „în siguranță” la Casa Albă. Când va sosi monarhul britanic în SUA și ce evenimente are pe agendă
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Arta generată de AI ridică întrebări despre autor, creativitate și drepturi. Cine este, de fapt, creatorul unei opere?
FLASH NEWS După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
13:29
După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
REACȚIE Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
13:20
Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
FLASH NEWS Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
13:19
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
VIDEO Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
13:18
Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
POLITICĂ Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
13:15
Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
FLASH NEWS Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
13:07
Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării

