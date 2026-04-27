Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“

Noua Democrație (Nea Dimokratia – ND n.r.), partidul de dreapta aflat la guvernare în Grecia, a trecut la ofensivă împotriva Codruței Kövesi, pe fondul anchetei pe care aceasta o conduce cu privire la un scandal de corupție de proporții din Atena, care implică sute de milioane de euro din fondurile agricole ale UE.

Potrivit Politico, mai mulți membri ai partidului prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis au fost implicați îndeaproape în ancheta Parchetului European (EPPO), iar mai mulți miniștri și vice-miniștri au fost deja nevoiți să demisioneze.

Politicienii din partidul Noua Democrație au adoptat, în ultimele zile, o atitudine mult mai agresivă în legătură cu acest caz, lansând adesea atacuri extrem de personale la adresa lui Kövesi și a anchetei sale.

Kövesi, acuzată de greci că folosește „tacticile lui Ceaușescu“

Aceștia au calificat cazurile lui Kövesi drept „ridicole” și — pentru că este româncă — au acuzat-o că folosește tacticile statului polițienesc comunist al lui Nicolae Ceaușescu, mai scrie publicația.

Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a subliniat că Atena are „dreptul suveran” de a se retrage în viitor din cooperarea cu Parchetul European (EPPO) cu sediul la Luxemburg, afirmând că acesta și-a desfășurat activitatea „foarte prost”.

„Abordarea adoptată de EPPO îmi dă impresia unei ingerințe politice organizate și țintite și mă face să mă întreb serios dacă am făcut bine să susținem această instituție”, a scris Georgiadis într-o postare detaliată pe X.

Politician grec: „Nu vreau o justiție în stilul lui Ceaușescu în Grecia”

Sofia Voultepsi, viceministrul Migrației și Azilului, a încercat să o prezinte pe Kövesi ca fiind o figură „marcată de regimul lui Ceaușescu“, făcând referire la folosirea „informatorilor” pentru a stabili o paralelă cu denunțătorii din dosarul de corupție din Grecia.

„Ei provin dintr-o țară în care nu există tradiția separării puterilor”, a declarat ea pentru SKAI TV. „Pe vremea lui Ceaușescu, copiii erau obligați să-și toarne părinții… Nu vreau o justiție în stilul lui Ceaușescu în Grecia.”

Premierul Mitsotakis a fost mai rezervat în criticile sale, dar s-a plâns li el de „scurgeri selective de informații” legate de acest caz.

Scandalul fondurilor agricole care a zguduit Atena se concentrează pe faptul că mulți greci au primit subvenții agricole pentru terenuri pe care nu le dețineau sau pentru muncă agricolă pe care nu au prestat-o.

În centrul cazului se află OPEKEPE, organizația de stat cu legături politice responsabilă de distribuirea fondurilor UE.

Parlamentul Greciei a votat miercuri ridicarea imunității a 13 deputați ai partidului Noua Democrație, în legătură cu presupusa lor implicare în scandal. Toți deputații s-au apărat, afirmând că doresc ridicarea imunității pentru a-și putea dovedi nevinovăția. Aceștia au calificat acuzațiile aduse împotriva lor drept nefondate.

În cadrul unui discurs, susținut la Forumul anual Delphi, Kövesi a respins criticile venite din partea politicienilor de la Noua Democrație și și-a apărat echipa din Grecia.

„Cred că tot acest zgomot este o încercare de a devia discuția de la subiectul real”, a spus ea, în timp ce Georgiadis o privea din primul rând. „Subiectul principal aici este ce s-a întâmplat cu adevărat în OPEKEPE și cine este responsabil pentru ce. OPEKEPE este un acronim pentru corupție, nepotism și clientelism …

Acestea sunt considerate infracțiuni în legislația elenă și în aproape toate celelalte state membre ale UE. Nimeni din lume nu ne va convinge că aceste categorii fac parte din atribuțiile politicienilor, fie aici, în Grecia, fie în altă parte a UE.

„M-am săturat să aud: «Așa se fac lucrurile aici, în Grecia». Serios? Nu cred”, a continuat ea, adăugând că primește scrisori de susținere de la greci — printre care una de la o femeie frmier care spunea că nu a putut beneficia de subvenții pentru că nu cunoștea pe nimeni la nivel politic. „Când primești astfel de scrisori, nu-ți vine să crezi că poporul grec acceptă corupția ca mod de viață.”

Kövesi a confirmat că Parchetul European (EPPO) a primit, de asemenea, plângeri privind deturnarea de fonduri în sectorul sănătății.

