Hamas ANALIZEAZĂ planul lui Trump de oprire a războiului din Gaza /Qatarul exprimă rezerve asupra proiectului

Grupul islamist Hamas a anunțat că examinează planul de pace prezentat de Administrația SUA, iar Qatarul a exprimat anumite rezerve privind această inițiativă, deși președintele Donald Trump a transmis că a convins toate țările din Orientul Mijlociu.

Echipa de negociatori a organizației militante Hamas a anunțat că examinează planul în 20 de puncte prezentat de Washington pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, informează site-ul Newarab.com.

În același timp, premierul Qatarului, Mohammed Al Thani, a exprimat rezerve privind planul israelian.

”Problema menținerii trupelor israeliene în Fâșia Gaza necesită clarificări și discuții. Cu toate acestea, oprirea războiului este o clauză clară în acest plan. Planul este în etapele preliminare și necesită avansarea. Încercăm să creăm o cale care să garanteze drepturile palestinienilor”, a subliniat Mohammed Al Thani.

Președintele Donald Trump a avertizat, marți, grupul islamist Hamas că are la dispoziție doar ”trei-patru zile” pentru a accepta planul de pace propus de Statele Unite pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, sugerând că, în caz contrar, armata israeliană va intensifica ofensiva.

”Vom aștepta trei-patru zile, vom vedea ce se întâmplă. Toate țările arabe și musulmane susțin planul, la fel și Israelul, așteptăm răspunsul Hamas. Ne va spune dacă acceptă ori nu, iar dacă nu, va fi un final foarte trist”, a afirmat Trump. ”Este foarte simplu cu Hamas. Vrem ostaticii înapoi imediat și vrem să aibă un comportament bun. Este foarte simplu: avem sprijinul tuturor țărilor din Orientul Mijlociu, părea ceva imposibil, nu a mai existat așa ceva anterior. Și este ceva dincolo de Gaza. Gaza este elementul principal, dar Gaza este doar o componentă a acordului. Așteptăm ca Hamas să răspundă favorabil. Dacă resping oferta, Israelul va face ceea ce trebuie. Nu prea avem spațiu de negocieri cu Hamas”, a avertizat președintele SUA.

Casa Albă a prezentat ”Planul de pace complet pentru oprirea războiului din Gaza”. Proiectul prevede distrugerea ”infrastructurii teroriste” de pe teritoriul palestinian și ”dezvoltarea regiunii pentru a fi în beneficiul populației”. Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca ripostă la atacurile islamiste din octombrie 2023, soldate cu circa 1.200 de morți în comunitățile din sudul Israelului. Sute de persoane mor zilnic în Fâșia Gaza din cauza bombardamentelor israeliene și a situației umanitare dezastruoase. Bilanțul ofensivei israeliene este de cel puțin 66.055 morți și circa 168.346 de răniți.

