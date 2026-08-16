Prima pagină » Știri externe » Haos la Europenele de atletism de la Birmingham: Mii de oameni, rămași blocați la stadion după o arestare

Haos la Europenele de atletism de la Birmingham: Mii de oameni, rămași blocați la stadion după o arestare

Haos la Europenele de atletism de la Birmingham: Mii de oameni, rămași blocați la stadion după o arestare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ceremoniile de acordare a medaliilor de la Campionatele Europene de atletism de la Birmingham au fost amânate, iar mii de spectatori au rămas blocați sâmbătă seara pe Alexander Stadium, în urma unei intervenții a poliției care a dus la arestarea unui bărbat suspectat de fraudă.

Șase ceremonii de premiere au fost suspendate

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, la Alexander Stadium, în timpul desfășurării probelor de la Campionatele Europene de atletism. Poliția din West Midlands a confirmat reținerea unui bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani sub suspiciunea de fraudă. Acesta a rămas în custodia autorităților și pe parcursul zilei de duminică, fiind audiat de anchetatori.

Arestarea și procedurile stricte de securitate declanșate imediat după incident au dat peste cap programul oficial al competiției. Șase ceremonii de premiere, care ar fi trebuit să aibă loc după ultima probă a serii, în intervalul 22:00-23:00, au fost amânate. Organizatorii au precizat că vor furniza ulterior informații privind reprogramarea festivităților.

eve

Mii de fani, blocați în afara arenei

Situația a afectat grav și transportul public. Circulația autobuzelor și autocarelor de la Alexander Stadium a fost suspendată temporar pentru a permite desfășurarea procedurilor de securitate de către forțele de ordine.

Spectatorii au relatat că au fost reținuți de personalul de securitate în afara stadionului timp de peste o oră după terminarea probelor sportive. Pe rețelele sociale au apărut relatări despre cozi kilometrice la autobuzele de transfer și despre o prezență masivă a poliției în apropierea arenei. Alexander Stadium are o capacitate de aproximativ 23.000 de locuri, iar tribunele au fost aproape pline în timpul sesiunii de sâmbătă seara.

Scuze oficiale din partea organizatorilor

Incidentul a umbrit finalul unei seri excelente pentru atletismul britanic, ultimele probe încheindu-se cu două victorii ale Marii Britanii la ștafetele masculine și feminine de 4×100 de metri.

Organizatorii competiției Birmingham 2026 și-au cerut scuze pentru întârzierile considerabile și au precizat că transportul a revenit la normal abia în primele ore ale zilei de duminică. Aceștia au subliniat că suspendarea mijloacelor de transport și măsurile adoptate la fața locului au fost strict dictate de necesitatea asigurării securității.

„Siguranța și bunăstarea spectatorilor, sportivilor și personalului vor fi întotdeauna prioritatea noastră”, au transmis reprezentanții Birmingham 2026.

Până în prezent, autoritățile nu au oferit detalii referitoare la natura presupusei fraude pentru care a fost reținut bărbatul și nici despre motivul pentru care acest caz a impus măsuri de securitate atât de ample încât să afecteze evacuarea zecilor de mii de spectatori.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
22:53
Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
ENERGIE Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
21:36
Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
FLASH NEWS Țările europene caută închisori de închiriat pentru deținuții lor
21:01
Țările europene caută închisori de închiriat pentru deținuții lor
FLASH NEWS Emisarul de pace al lui Trump, Jared Kushner, negociază în Egipt cu șefii Hamas pentru predarea armelor. Care este poziția Israelului
19:13
Emisarul de pace al lui Trump, Jared Kushner, negociază în Egipt cu șefii Hamas pentru predarea armelor. Care este poziția Israelului
INEDIT Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia printr-o experiență spirituală la complexul monahal de la Meteora
17:49
Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia printr-o experiență spirituală la complexul monahal de la Meteora
REACȚIE Mesaj ferm de la Atena: Președintele Greciei cere Turciei să recunoască oficial Genocidul Pontic în care ar fi murit peste 300.000 de greci
17:30
Mesaj ferm de la Atena: Președintele Greciei cere Turciei să recunoască oficial Genocidul Pontic în care ar fi murit peste 300.000 de greci
Mediafax
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Digi24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Cancan.ro
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Cancan.ro
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O lucrare a lui Picasso a fost găsită la 8 ani după ce a fost furată
VIDEO Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
23:03
Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
VIDEO Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
22:33
Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
DEZVĂLUIRI Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
22:06
Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
ACUZAȚII Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
22:00
Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
SCANDAL Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
21:33
Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
ANALIZĂ Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia
21:28
Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia

Cele mai noi

Trimite acest link pe