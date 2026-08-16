Ceremoniile de acordare a medaliilor de la Campionatele Europene de atletism de la Birmingham au fost amânate, iar mii de spectatori au rămas blocați sâmbătă seara pe Alexander Stadium, în urma unei intervenții a poliției care a dus la arestarea unui bărbat suspectat de fraudă.

Șase ceremonii de premiere au fost suspendate

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, la Alexander Stadium, în timpul desfășurării probelor de la Campionatele Europene de atletism. Poliția din West Midlands a confirmat reținerea unui bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani sub suspiciunea de fraudă. Acesta a rămas în custodia autorităților și pe parcursul zilei de duminică, fiind audiat de anchetatori.

Arestarea și procedurile stricte de securitate declanșate imediat după incident au dat peste cap programul oficial al competiției. Șase ceremonii de premiere, care ar fi trebuit să aibă loc după ultima probă a serii, în intervalul 22:00-23:00, au fost amânate. Organizatorii au precizat că vor furniza ulterior informații privind reprogramarea festivităților.

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Mii de fani, blocați în afara arenei

Situația a afectat grav și transportul public. Circulația autobuzelor și autocarelor de la Alexander Stadium a fost suspendată temporar pentru a permite desfășurarea procedurilor de securitate de către forțele de ordine.

Spectatorii au relatat că au fost reținuți de personalul de securitate în afara stadionului timp de peste o oră după terminarea probelor sportive. Pe rețelele sociale au apărut relatări despre cozi kilometrice la autobuzele de transfer și despre o prezență masivă a poliției în apropierea arenei. Alexander Stadium are o capacitate de aproximativ 23.000 de locuri, iar tribunele au fost aproape pline în timpul sesiunii de sâmbătă seara.

Scuze oficiale din partea organizatorilor

Incidentul a umbrit finalul unei seri excelente pentru atletismul britanic, ultimele probe încheindu-se cu două victorii ale Marii Britanii la ștafetele masculine și feminine de 4×100 de metri.

Organizatorii competiției Birmingham 2026 și-au cerut scuze pentru întârzierile considerabile și au precizat că transportul a revenit la normal abia în primele ore ale zilei de duminică. Aceștia au subliniat că suspendarea mijloacelor de transport și măsurile adoptate la fața locului au fost strict dictate de necesitatea asigurării securității.

„Siguranța și bunăstarea spectatorilor, sportivilor și personalului vor fi întotdeauna prioritatea noastră”, au transmis reprezentanții Birmingham 2026.

Până în prezent, autoritățile nu au oferit detalii referitoare la natura presupusei fraude pentru care a fost reținut bărbatul și nici despre motivul pentru care acest caz a impus măsuri de securitate atât de ample încât să afecteze evacuarea zecilor de mii de spectatori.