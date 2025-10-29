PROTESTE anti-Turcia în Muntenegru, în urma unui atac asupra unui localnic. Manifestanții mărșăluiesc cu torțe și strigă: „Turcii afară”

Capitala Muntenegrului a fost zdruncinată de o serie de proteste violente interetnice, după ce un localnic a fost ținta unui atac în care au fost implicați cetățeni din Turcia și Azerbaidjan.

Mulțimi de oameni au ieșit pe străzile din Podgorica cu pancarte și torțe și au strigat „Turcii, afară!” sau „Turcii, plecați!”.

Protestele s-au intensificat și au degenerat în acțiuni violente de distrugere: mașini cu numere turcești au fost incendiate, iar un restaurant a fost devastat.

De teama manifestanților, un grup de străini s-a refugiat într-un cazino.

Autoritățile au anulat temporar regimul fără vize cu Turcia, declarând necesitatea „de a intensifica controlul asupra șederii străinilor”. Decizia va afecta aproximativ 14 mii de cetățeni turci care anterior intrau liber în țară.

Poliția a reținut peste 40 de persoane cu pașapoarte turcești și azere, opt dintre ele fiind deportate.

Prim-ministrul muntenegrean Milojko Spaić a făcut apel să „se oprească violența interetnică” și a promis să înăsprească politica migrației.

O crimă brutală generează proteste în Slovenia

Între timp, o altă țară balcanică, Slovenia, a fost zguduită de o crimă brutală care a dus la intensificarea sentimentelor negative față de comunitățile etnice.

Un tânăr de 21 de ani, Sabridjan Jurković, a bătut până la moarte un bărbat de 48 de ani care venise să-și salveze fiul dintr-un club de noapte. După tragedie, în țară au izbucnit proteste, iar miniștrii justiției și ai afacerilor interne și-au dat demisia.

Prim-ministrul Robert Golob a declarat că guvernul pregătește măsuri dure împotriva criminalității etnice, dar a avertizat împotriva apelurilor la violență.

Foto: Captură TikTok

