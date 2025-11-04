Prima pagină » Actualitate » Concedieri în România: gigantul Oracle pregătește un val de disponibilizări

Concedieri în România: gigantul Oracle pregătește un val de disponibilizări

04 nov. 2025, 09:30
Concedieri în România: gigantul Oracle pregătește un val de disponibilizări
Concedieri la gigantul Oracle / foto: Mediafax

Gigantul Oracle ar urma să facă disponibilizări în masă, fiind vorba despre un întreg proces de restructurare a activității în România. Până în acest moment, însă, compania nu a anunțat oficial măsura.

În spațiul public a apărut informația potrivit căreia 400 de angajați ai gigantului Oracle ar urma să fie disponibilizați, scrie Zoso.ro.

Concedieri în masă la gigantul Oracle

Momentan, compania nu a comunicat oficial în legătură cu această măsură. În schimb, în luna septembrie, s-a propagat informația că mii de angajați ai Oracle ar urma să fie concediați, la nivel global, pe fondul tranziției rapide către inteligența artificială.

Datele indică faptul că peste o sută de angajați din Washington și alți peste 250 de lucrători din California au fost disponibilizați, recent. Apoi, în presa de peste Ocean a fost relatat că firma americană ar urma să disponibilizeze alte câteva mii de persoane.

Trei firme din România sunt controlate de gigantul Oracle, care au totalizat 1,66 de miliarde de lei în 2024.

Potrivit datelor, Oracle România închisese un punct de lucru din Oregon Park, conform unei decizii a asociaților din decembrie 2024. De asemenea, activitatea companiei Oracle Global Services Romania și-a restrâns activitatea. A mai fost închis și un punct de lucru din București, situat pe Șoseaua Pipera.

Peste o sută de persoane s-au alăturat companiei, anul trecut, fiind acum, în total, 567 de angajați în România. Oracle este unul dintre cei mai mari furnizori de software și infrastructură IT la nivel mondial.

