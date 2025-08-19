Prima pagină » Știri externe » Imagine fabuloasă cu Trump și Zelenski în garderoba Casei Albe. Cu ce s-a lăudat președintele SUA

Imagine fabuloasă cu Trump și Zelenski în garderoba Casei Albe. Cu ce s-a lăudat președintele SUA

19 aug. 2025, 12:24, Știri externe
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit luni la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump, iar întâlnirea de acum a fost mult mai prietenoasă față de cea de la începutul acestui an.

Spre deosebire de întâlnirea din februarie, când Trump l-a „certat” pe Zelenski pentru felul în care acesta se raportează la SUA și la războiul din țara sa, acum, Trump l-a invitat pe omologul său în garderoba Casei Albe, acolo unde i-a arătat o serie de produse marca „Trump” cu diverse mesaje politice.

Printre ele s-au aflat și mai multe șepci cu mesaje precum „Make America Great Again” sau „Trump 2028”. Episodul amintește de momentul în care Trump i-a dăruit și fostului președinte Klaus Iohannis o șapcă cu mesajul „Make Romania Great Again” (Să facem România măreață din nou, n. red.).

În timpul campaniei din SUA, Donald Trump a fost surprins de multe ori purtând o șapcă roșie cu mesajul Make America Great Again – „Să facem America măreață din nou”.

Donald Trump a lansat de-a lungul timpului mai multe produse cu mesaje personalizate, care au avut, la acea vreme, succes pe piața americană și nu numai.

Sursa foto: Casa Albă

Iohannis a primit o șapcă de la Trump. Ce mesaj este inscripționat pe cadoul făcut de președintele SUA

Discutia dintre Trump și liderii europeni s-a încheiat. Putin, sunat în mijlocul discuțiilor. Trump nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina

Sursa foto main: Casa Albă

