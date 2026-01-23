Prima pagină » Știri externe » Imagini cu fabulosul ceas de 1,5 milioane de dolari. Are statuia unui miliardar indian

23 ian. 2026, 22:52, Știri externe
Un nou ceas de lux  a fost lansat în India de către cel mai bogat om din Asia. Este Mukesh Ambani, un om de afaceri indian cu o avere de aproape 120 de miliarde de dolari.

Fabulosul ceas ar valora cât costă un conac de lux din statul american Indiana, a fost proiectat de compania Jacob & Co.

Acesta are ca tematică  conservarea faunei sălbatice, iar figura centrală este chiar cel mai tânăr fiu al miliardarului, Anant Ambani.

Pe ceas sunt sculptați un leu și un tigru bengalez. Deși producătorul nu a dezvăluit oficial prețul, Watchopea a estimat că ar costa 1,5 milioane de dolari.

Anant deține o grădină zoologică privată întinsă pe 14 km pătrați, unde sunt adăpostiți lei, elefanți și tigri. Grădina zoologică nu este deschisă publicului, scrie BBC.

Anant Ambani are o pasiune scumpă

Potrivit CANCAN, Anant Ambani are o pasiune scumpă pentru ceasurile de lux. Numai pentru un ceas a scos din buzunar 1 milion de dolari.

Într-o întâlnire la care au participat Bill Gates, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg și soția sa, Priscilla Chan, Anant Ambani a purtat un ceas Richard Mille.

La nunta sa cu Radhika Merchant, tânărul miliardar a purtat un ceas  Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 5175, fiind realizate șapte exemplare din 2014.

Un exemplar a fost vândut cu 72 de milioane de dolari.

