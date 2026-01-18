Prima pagină » Știri externe » Imagini cu Groenlanda, sub ocupația SUA, realizate cu IA, au devenit virale. Groenlandezii răspund cu „Uriașul Flămând”, o satiră la adresa lui Trump

Imagini generate de inteligența artificială, care reimaginează Groenlanda sub stăpânirea Statelor Unite, au devenit virale pe social-media. Conținutul a fost distribuit inițial de influencerul George Behizy, un susținător al administrației Trump. Groenlandezii au răspuns la rândul lor cu o satiră savuroasă la adresa americanilor și a lui Donald Trump.

Clipurile și pozele prezintă cum Groenlanda este invadată de lanțuri de hipermarketuri și restaurante fast-food americane, cum ar fi McDonald’s, Walmart și Target.

Mii de cetățeni de peste Ocean, echipați în haine de iarnă, se îmbulzesc pe insula arctică și se bucură noul teritoriu ocupat. Aceștia par să se fi adaptat deja climatului rece și peisajului înzăpezit, în cea mai mare parte a anului.

În dreptul imaginilor realizate cu I.A. Behizy a scris:

„În curând Groenlanda va fi liberă”.

„Nu-mi vine să cred că au deschis un Target aici”

Filmulețul realizat cu Inteligența Artificială surprind groenlandezi bucuroși de invazia SUA, mai ales atunci când văd noile mall-uri construite.

Locul ăsta este umitor. Nu-mi vine să cred că au deschis un Target aici„, spune o voce de bărbat.

Snowmobilul meu este parcat chiar acolo„, se aude vocea unei femei, în timp ce imaginile arată parcări și mall-uri, luminate în peisajul arctic.

George Behizy, cel care a publicat prima dată imaginile A.I. în care Groenlanda se află sub săpânire americană este cunoscut ca un influcencer conservator și realizator a mai multor producții TV: Firebred cu Behizy (2024), Fine Point cu Chanel Rion (2024) și Conservative Daily Podcast (2021).

Reacția Groenlandei, SUA – „Uriașul flămând”. Urși polari, morse, pinguini luptă cu trupele SUA

Groenlanda a răspuns cu o piesă satirică, care se numește „Uriașul flămând” (o aluzie clară la Donald Trump), însoțită de un clip realizat cu IA, ce înfățișează urși polari și morse, echipați militar, gata să îi înfrunte pe americani.

Autorul producției este „Frontul de Apărare al Groenlandei”, iar filmulțeul ironizează tendințele expansioniste ale SUA.

„O, pământ străvechi de gheață și piatră,
pentru totdeauna casa noastră.
Un uriașt flămând vrea să ne ia țărmul.
Să bea petrolul și să mănânce minereul.
Acum auzi quilaat-ul *răsunând prin adâncuri,
Și trezește fiecare suflet din somn.

Frontul de Apărare al Groenlandei, stai drept! Mâna portocalie se întinde, dar degetele îi îngheață și cad!
Ooh, lasă tobele să marcheze această zi,
Niciun străin nu ne va conduce.

Ursul, vânătorul, spiritele se ridică,
Să smulgă lăcomia din ochii străinului!
Sculptăm tupilaq* pentru a vâna fantoma.
Smulgem spiritul murdar de pe coasta noastră sacră!

Vânătorii noștri se mișcă fără sunet,
Fantome tăcute născute pe pământ înghețat.
Marele urs se ridică din zăpada care se întinde,
Gardianul nordic care nu se teme de niciun dușman.

Morsele stau acolo unde valurile verzi se sparg,
O forță a naturii pe care nicio maree nu o poate zdruncina.
Vânturile vor veni, vânturile vor pleca,

Ne-am confruntat cu lucruri mai rele înainte.

Ooh, fie ca tobele să marcheze această zi,
Niciun străin nu va mai conduce calea.
Ursul, vânătorul, spiritele se ridică,
Să smulgă lăcomia din ochii străinului!
Sculptăm tupilaq* ca să vânăm fantomele.
Smulgem spiritul murdar de pe coasta noastră sacră!”

Desenul creat cu IA, publicat de Casa Albă, cu privire la anexarea Groenlandei

Și Casa Albă a publicat un desen cu Inteligența Artificială pe X, care înfățișează două sănii trase de câini care trebuie să aleagă fie drumul spre Statele Unite, fie cel care duce spre tandemul China-Rusia. În partea stângă este o imagine cu casa albă și cerul senin, iar în partea dreaptă Piața Roșie și Marele Zid Chinezesc.

„Încotro groenlandezilor?” scrie în dreptul postării.

Cele două sănii trase de câini sunt o referire la afirmațiile anterioare ale lui Trump, care a declarat că Danemarca a investit doar în două sănii trase de câini pentru apărarea Groenlandei.

Donald Trump: „Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, recent, într-o postare pe Truth Social că SUA are nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale.

„Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul Securității Naționale. Este vitală pentru Domul de Aur pe care îl construim. NATO ar trebui să ne deschidă calea pentru a-l obține. DACĂ NU O FACEM, RUSIA SAU CHINA O VA FACE, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA!

Din punct de vedere militar, fără vasta putere a Statelor Unite, o mare parte din care am construit-o în timpul primului meu mandat și pe care o duc acum la un nivel nou și chiar mai înalt, NATO nu ar fi o forță eficientă sau un factor de descurajare – Nici pe departe! Ei știu asta, și la fel și eu. NATO devine mult mai formidabil și mai eficient cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE. Orice mai puțin de atât este inacceptabil”, spune Donald Trump pe Truth Social.

