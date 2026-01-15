Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Trump are în Groenlanda instalații militare pentru a preveni atacuri balistice asupra SUA

Alexandra Anton Marinescu
15 ian. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a discutat despre Groenlanda și miza strategică pentru Statele Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Groenlanda, între Rusia, China și apărarea Americii

Valentin Stan spune că Groenlanda este deja un spațiu disputat de marile puteri. Statele Unite consideră insula esențială pentru securitatea lor națională.

Groenlanda este acoperită de nave rusești și chineze. Poftim? Avem nevoie de Groenlanda din perspectiva securității naționale. Și Danemarca nu va putea să facă asta. Tu știi ce sunt alea instalații care sunt puse acolo pentru a preveni un atac cu rachete balistice împotriva teritoriilor americane? America le are puse acolo în baza tratatelor cu Danemarca. Numai că acum, folosindu-se de teritoriile dinspre cercul polar ale rușilor, care s-au îngemânat cu chinezii, că așa a vrut domnul Biden, acum micuții sunt peste tot.

De ce vor să ia toată Groenlanda?

Profesorul ironizează poziția autorităților daneze și a unor mari instituții media. El spune că Danemarca tratează superficial problema, ca și cum ar fi vorba doar de resurse economice. În opinia sa, americanii nu sunt interesați doar de metale rare. Miza este controlul întregului spațiu, iar Groenlanda este privită ca un teritoriu-cheie.

Superjurnaliștii, Super Bloomberg, spun: Stați, mă, că nu e nicio problemă cu chestia asta. Americanii au baze militare în Groenlanda, de ce vor să ia toată Groenlanda? Că noi le dăm ce vor ei. Vor metale rare, le dăm. De ce să ne ia Groenlanda? Uite cum pun ei problema.

