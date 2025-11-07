Prima pagină » Știri externe » Imagini de groază din casa unei femei. A fost sfătuită să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot

07 nov. 2025, 10:03, Știri externe
Imagini de groază surprinse în casa unei femei din Balfast. Un clip care a devenit viral pe TikTok a stârnit numeroase reacții în rândul internauților după ce au sesizat o fantomă.

Oamenii au fost îngroziți de apariția misterioasă și au sfătuit-o pe femeie să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot.

Abia ce s-a încheiat Halloweenul, o femeie trăiește încă în teroare, un videoclip postat din casa ei din Balfast a stârnit numeroase reacții. În filmare apare ea apare în reflexia unei ferestre care se află pe scara locuinței ei, însă în spatele ei pare să fie o altă persoană, o siluetă cu fața palidă și părul lung, castaniu. Problema era că în realitate nu era nimeni acolo.

Clipul postatd e Firzana a devenit rapid viral pe TikTok, unde a strâns peste 1,3 milioane de vizualizări și sute de reacții. Internauții au fost șocați când au văzut figura ciudată care părea să stea în spatele femeii, deși aceasta era singură în casă.

În filmuleț, Firzana s-a filmat în reflexia ferestrei de pe scara casei, iar în spatele ei părea să se contureze o altă persoană care avea fața palidă și părul lung, brunet. Femeia a confirmat că nu se afla nimeni acolo și că, la momentul filmării, era singură.

Nu este pentru prima dată când Firzana surprinde o astfel de apariție. Ea mai postase în trecut un clip asemănător, în care figura misterioasă își făcea din nou simțită prezența. Cei care chiar cred în fenomenele paranormale au venit atunci cu o teorie înfiorătoare spunând că ar putea fi un spirit care își poate asuma forma unei persoane reale.

Pentru a demonstra că nu este vorba despre o simplă reflexie, Firzana a realizat un nou clip în care își ridică brațele, însă silueta din spatele ei nu face nicio mișcare.

 „Data trecută când am făcut acest video, oamenii spuneau că e reflexia mea dublă, dar o să-mi ridic mâna aici”, a spus Firzana.

