Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale

China a găzduit miercuri cea mai mare paradă militară din istoria țării în capitala Beijing, marcând 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

În cadrul celei mai mari parade militare din istoria Chinei, președintele Xi Jinping a întâmpinat lideri mondiali, inclusiv pe președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un, iar autoritățile chineze au făcut tot posibilul pentru a arăta tot ce are mai bun țara în materie de tehnică militară, potrivit CGTN.

Ultima dată când China a găzduit o paradă militară de Ziua Victoriei a fost acum zece ani. Aceea a fost, de asemenea, prima dată când China a organizat o mare paradă militară pentru a comemora sfârșitul războiului.

Ce a prezentat China la parada de la Beijing

Parada a fost o prezentare a puterii militare chineze, cuprinzând o demonstrație de echipamente militare avansate, cum ar fi drone, rachete hipersonice și avioane de luptă atent pregătită.

China a dezvăluit noi rachete cu capacitate nucleară care pot fi lansate simultan de pe uscat, mare și aer, marcând prima demonstrație publică a „triadei” sale complete de capabilități nucleare. Acestea au inclus Jinglei-1, o rachetă cu rază lungă de acțiune, Julang-3, o rachetă intercontinentală și Dongfeng-31 și Dongfeng-61, rachete intercontinentale terestre.

China a prezentat, de asemenea, Yingji-17, Yingji-19 și Yingji-20, care sunt rachete hipersonice antinavă pe care China le-a testat împotriva prototipurilor de portavioane americane.

Xi a ținut un discurs în fața a 50.000 de spectatori în Piața Tiananmen. „Astăzi, omenirea se confruntă cu alegerea dintre pace sau război, dialog sau confruntare, câștig reciproc sau câștig zero”, a spus Xi, adăugând că poporul chinez „stă ferm de partea corectă a istoriei”.

El a purtat un costum asemănător cu cele purtate de Mao Zedong, care a condus Partidul Comunist Chinez (PCC) spre victorie în timpul războiului civil de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Spectatorii au fost așezați pe scaune colorate în verde, roșu și auriu, care simbolizează pământul fertil, sacrificiile poporului și, respectiv, pacea, potrivit postului de stat chinez CCTV. Securitatea în Beijing a fost intensificată din august, când au început repetițiile pentru paradă.

Acum, presa chineză a publicat un videoclip care arată pregătirile pentru uriașa paradă de la Beijing, pe care îl puteți urmări mai sus.

Peste 12.000 de soldați ai Armatei Populare au participat la paradă. Secretarul general al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a inspectat trupele, premierul Li Qiang a fost maestrul de ceremonii, iar generalul Han Shengyan a fost comandantul-șef al paradei.

Sursa foto: Profimedia. Sursa video: Facebook/China Focus