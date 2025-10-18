Prima pagină » Știri externe » Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota

Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota

18 oct. 2025, 12:14, Știri externe
Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota
Galerie Foto 7

Patru ofițeri de poliție din capitala Columbiei au fost răniți vineri, după ce protestatarii din fața ambasadei SUA au tras cu săgeți și au aruncat dispozitive incendiare în timpul unui miting împotriva politicilor președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

Vezi galeria foto
7 poze

Protestele au fost organizate de un grup autointitulat „Congresul poporului”, care reunește persoane care se declară nemulțumite de politica externă a Statelor Unite în regiune sub conducerea președintelui Donald Trump, scrie France24.

„Mai mulți delincvenți, dintre care unii purtau glugi, au atacat Ambasada cu dispozitive incendiare, explozibili și săgeți. Patru ofițeri de poliție au fost răniți la față, la picioare și la brațe”, a declarat primarul orașului Bogota, Carlos Fernando Galan.

Ministerul Apărării a distribuit imagini care înfățișează o scenă haotică în fața Ambasadei SUA, una dintre ele înfățișând un ofițer cu o săgeată înfiptă într-un braț, notează sursa citată.

Printre protestatari s-au numărat și reprezentanți ai comunităților indigene.

Proteste violente în Columbia

Grupul de protest, care s-a autointitulat „Congresul poporului”, a organizat un protest în fața Ambasadei pentru a denunța agenda de dreapta a lui Trump, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al grupului, Jimmy Moreno.

„Demonstrăm pentru suveranitatea noastră, pentru a pune capăt interferențelor Statelor Unite, împotriva a tot ceea ce au făcut Statele Unite în genocidul palestinienilor, interferența lor în America Latină și amenințările pe care le-au făcut în Caraibe… împotriva modelului bolivarian venezuelean”, a declarat Moreno.

Grupul a început luni să organizeze proteste în diferite locații din Bogota, dar acestea nu au devenit violente decât vineri.

Președintele de stânga al Columbiei, Gustavo Petro, care s-a contrazis cu Trump în diferite momente ale acestui an, a declarat într-o postare pe rețeaua de socializare X că „a ordonat prudență maximă în privința Ambasadei SUA din Bogota”.

„Un grup mai radical a atacat polițiștii care păzeau Ambasada, mai mulți tineri fiind răniți cu săgeți”, a adăugat el.

Grupul de protest și-a exprimat acordul cu Petro într-un buletin informativ, dar a cerut guvernului să construiască „un front antiimperialist”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Protestele Gen Z ajung și în PERU. Un mort și zeci de răniți după confruntările dintre manifestanți și polițiști

PROTESTE anti-Israel la Barcelona. Cel puțin 15 persoane au fost arestate

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: Instagram/tessaron_news_3

Citește și

EXTERNE Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească”
12:25
Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească”
ANALIZA de 10 Ce înseamnă noua realitate din Orientul Mijlociu pentru Rusia? „Vânătorii de capete ruși sunt deja acolo, Moscova nu este un PARIA în zonă și nici nu va fi”
10:00
Ce înseamnă noua realitate din Orientul Mijlociu pentru Rusia? „Vânătorii de capete ruși sunt deja acolo, Moscova nu este un PARIA în zonă și nici nu va fi”
VIDEO Trump a scos o înjurătură pe gură când a fost întrebat despre relația încordată cu regimul din VENEZUELA
22:33
Trump a scos o înjurătură pe gură când a fost întrebat despre relația încordată cu regimul din VENEZUELA
ACTUALITATE VIDEO Trump i-a transmis lui Zelenski că „e timpul” să facă o „înțelegere” cu Putin. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk
20:47
VIDEO Trump i-a transmis lui Zelenski că „e timpul” să facă o „înțelegere” cu Putin. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk
EDUCAȚIE O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de literatura ROMÂNĂ și seminarii despre istoria românilor
20:13
O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de literatura ROMÂNĂ și seminarii despre istoria românilor
SHOWBIZ Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
19:59
Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon
Mediafax
UNSAR: Peste 170 de apartamente din 5 blocuri afectate de explozie aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Mediafax
UNSAR: Peste 170 de apartamente din 5 blocuri afectate de explozie aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
Cancan.ro
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la ATI. Starea ei e gravă!
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
„Sunteți în echipă cu Călin Georgescu, colegi!” Planul Rusiei a început în anii ’70. Românii au aflat abia acum în 2025
Evz.ro
Rețeta de gogoși cu mere, fără aluat dospit. Un răsfăț de toamnă
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Criza vârstei mijlocii la bărbați: ce se întâmplă, de fapt, în mintea bărbatului de 40-50 de ani
ACTUALITATE Rețeta care le-a adus oamenilor de știință un premiu Ig Nobel. Cum se prepară pastele ”cacio e pepe”, de fapt
12:19
Rețeta care le-a adus oamenilor de știință un premiu Ig Nobel. Cum se prepară pastele ”cacio e pepe”, de fapt
ACTUALITATE Val de meme-uri și glume cu tema „Bunica toarnă gap de TVA în gem” sau „Mafia gospodinelor”
12:14
Val de meme-uri și glume cu tema „Bunica toarnă gap de TVA în gem” sau „Mafia gospodinelor”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Viktor ORBAN a fost la masă cu cei mai importanți lideri din Orientul Mijlociu”
12:14
Dan Dungaciu: „Viktor ORBAN a fost la masă cu cei mai importanți lideri din Orientul Mijlociu”
SPORT Ce spune Mircea Lucescu despre salariul încasat de la Federația Română de Fotbal. „E umilitor”
11:51
Ce spune Mircea Lucescu despre salariul încasat de la Federația Română de Fotbal. „E umilitor”
VIDEO Ion Cristoiu: Mă miră că până acum Tragedia din Rahova n-a fost pusă pe seama războiului hibrid dus de Rusia. Nu e însă târziu să se facă!
11:32
Ion Cristoiu: Mă miră că până acum Tragedia din Rahova n-a fost pusă pe seama războiului hibrid dus de Rusia. Nu e însă târziu să se facă!
SPORT Mircea Lucescu, replică DURĂ pentru Mirel Rădoi. „Unii se bag în seamă fără niciun sens. Am greșit când am spus că-l stimez”
11:17
Mircea Lucescu, replică DURĂ pentru Mirel Rădoi. „Unii se bag în seamă fără niciun sens. Am greșit când am spus că-l stimez”
INCENDIU la un hotel din sectorul 6 al Capitalei. Un angajat a suferit arsuri și zeci de persoane au fost evacuate. Pompierii au intervenit de urgență
ULTIMA ORĂ INCENDIU la un hotel din sectorul 6 al Capitalei. Un angajat a suferit arsuri și zeci de persoane au fost evacuate. Pompierii au intervenit de urgență
ACTUALITATE Medicul Flavia Groșan se află în spital, intubată și ventilată mecanic. Ce transmit doctorii despre starea sa de sănătate
Medicul Flavia Groșan se află în spital, intubată și ventilată mecanic. Ce transmit doctorii despre starea sa de sănătate
ACTUALITATE Raport, după DEZASTRUL de la Salina Praid: Nereguli în serie, nepăsare și treabă de mântuială pe banii statului
Raport, după DEZASTRUL de la Salina Praid: Nereguli în serie, nepăsare și treabă de mântuială pe banii statului
ULTIMA ORĂ Partidele de coaliție au bătut palma. Alegerile la Capitală vor fi organizate SIGUR în acest an. Rămâne să mai decidă data, 30 noiembrie sau 7 decembrie. Cine sunt candidații coaliției
Partidele de coaliție au bătut palma. Alegerile la Capitală vor fi organizate SIGUR în acest an. Rămâne să mai decidă data, 30 noiembrie sau 7 decembrie. Cine sunt candidații coaliției
ACTUALITATE Mama care și-a pierdut fiica însărcinată în explozia din Rahova își strigă durerea: „Puteau să spună: «băi, prostilor, plecați de-acasă»”
Mama care și-a pierdut fiica însărcinată în explozia din Rahova își strigă durerea: „Puteau să spună: «băi, prostilor, plecați de-acasă»”