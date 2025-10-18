Patru ofițeri de poliție din capitala Columbiei au fost răniți vineri, după ce protestatarii din fața ambasadei SUA au tras cu săgeți și au aruncat dispozitive incendiare în timpul unui miting împotriva politicilor președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

Protestele au fost organizate de un grup autointitulat „Congresul poporului”, care reunește persoane care se declară nemulțumite de politica externă a Statelor Unite în regiune sub conducerea președintelui Donald Trump, scrie France24.

„Mai mulți delincvenți, dintre care unii purtau glugi, au atacat Ambasada cu dispozitive incendiare, explozibili și săgeți. Patru ofițeri de poliție au fost răniți la față, la picioare și la brațe”, a declarat primarul orașului Bogota, Carlos Fernando Galan.

Ministerul Apărării a distribuit imagini care înfățișează o scenă haotică în fața Ambasadei SUA, una dintre ele înfățișând un ofițer cu o săgeată înfiptă într-un braț, notează sursa citată.

Printre protestatari s-au numărat și reprezentanți ai comunităților indigene.

Proteste violente în Columbia

Grupul de protest, care s-a autointitulat „Congresul poporului”, a organizat un protest în fața Ambasadei pentru a denunța agenda de dreapta a lui Trump, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al grupului, Jimmy Moreno.

„Demonstrăm pentru suveranitatea noastră, pentru a pune capăt interferențelor Statelor Unite, împotriva a tot ceea ce au făcut Statele Unite în genocidul palestinienilor, interferența lor în America Latină și amenințările pe care le-au făcut în Caraibe… împotriva modelului bolivarian venezuelean”, a declarat Moreno.

Grupul a început luni să organizeze proteste în diferite locații din Bogota, dar acestea nu au devenit violente decât vineri.

Președintele de stânga al Columbiei, Gustavo Petro, care s-a contrazis cu Trump în diferite momente ale acestui an, a declarat într-o postare pe rețeaua de socializare X că „a ordonat prudență maximă în privința Ambasadei SUA din Bogota”.

„Un grup mai radical a atacat polițiștii care păzeau Ambasada, mai mulți tineri fiind răniți cu săgeți”, a adăugat el.

Grupul de protest și-a exprimat acordul cu Petro într-un buletin informativ, dar a cerut guvernului să construiască „un front antiimperialist”.

