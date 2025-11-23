Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial

Pe 7 mai 2025, un obiect astronomic interstelar misterios a fost observat cum a pătruns în Sistemul Solar de către un observator telescopic din Chile. La 1 iulie 2025 i-a fost anunțată oficial descoperirea – era clar că vom avea un „vizitator” interstelar în această toamnă dinspre constelația zodiacală a „Săgetătorului” . Speculațiile n-au întârziat să apară. Astronomul Avi Loeb a pretins că obiectul ar fi fost o navă spațială sau un satelit prin care o civilizație avansată să ne spioneze, de parcă nu aveau pământenii multe pe cap că mai lipsea „o invazie a extratereștrilor”.

Obiectul I3/ATLAS, al treilea obiect interstelar care a pătruns în Sistemul Solar după 1I/ʻOumuamua (obiectul interstelar cu forma unui trabuc) și 2I/Borisov, s-a dovedit a fi doar o cometă. Observațiile NASA și altor agenții spațiale guvernamentale s-au dovedit a fi corecte, iar teoria astronomului Avi Loeb s-a dovedit a fi falsă.

I3/ATLAS nu este o navă spațială

I3/ATLAS nu este orice cometă de la marginea Sistemului Solar, din Centura Kuiper situată dincolo de orbita planetei Neptun. Este doar o cometă activă formată dintr-un nucleu solid de gheață și care a format o coamă dintr-un nor de gaz și praf înghețat desprins din nucleu.

Astronomul Avi Loeb speculase că dacă obiectul nu va dezvolta o coamă, își va schimba culoarea sau traiectoria în mod brusc, însemna că era un „satelit artificial” creat de o civilizație avansată tehnologic. Și despre cometele interstelare Oumuamua și Borisov, astronomul Avi Loeb a speculat că erau obiecte artificiale construite de o altă civilizație.

Lumea modernă a fost martoră pentru a treia oară la pătrunderea unui „vizitator” dintr-un alt sistem solar pentru a fi observat de pe planeta noastră de când există astronomia ca știință. În cele din urmă, cometa a ajuns la periheliu pe 29 octombrie 2025. Iar astronomii și fotografii profesioniști au putut observa și fotografia cometa în plină splendoare.

Au fost „anomalii” raportate?

La începutul lunii noiembrie, Live Science raportase că obiectul și-ar fi schimbat culoarea într-un albastru pal după ce s-a ascuns de după Soare. Însă, cometa nu era deloc albastră. Fotografia obținută de telescopul spațial Hubble de pe 21 iulie 2025 avea filtru aplicat ce-i dădea cometei culoarea albastră pentru a evidenția detaliile.

Alți astronomi amatori și internauți au scris și au postat imagini cu cometa Atlas care și-ar fi schimbat culoarea într-o nuanță de verde smarald, fie într-un galben auriu. Imaginile spectroscopice au indicată că coada cometei avea o nuanță roșie, în mare provocată de praf de rocă și compuși organici.

Nu a fost nici de culoare verde. Unul dintre fotografii, Michael Jaeger, cel care a surprins cometa printr-un telescop, a precizat pentru Spaceweather că a folosit un telescop de 12 inchi și o cameră foto astronomică QHY600. El doar a aplicat un filtru de culori reci pentru a obține o imagine artistică cât mai detaliată. Culoarea cometei nu s-a preschimbat deloc în verde, așa cum au insinuat mulți internauți de pe X care scriau că e o „navă spațială cu lumini verzi”.

Caracteristicile cometei

Telescopul Spațial James Webb a depistat cantități mari de dioxid de carbon, cantități mici de apă înghețată, vapori de apă, monoxid de carbon și sulfură de carbonil. Marele Telescop din Deșertul Atacama a detectat urme de nichel și cianură în coada cometei.

Se deplasează cu o viteză de 61 km/secundă, având o traiectorie hiperbolică. S-a deplasat mai rapid decât Oumuamua (26 km/s) în 2017 și Borisov (32 km/s) în 2019. Cometa se va apropia de planetele Venus, Marte și Jupiter, însă nu și de Pământ, motiv pentru care nu poate fi observată decât cu un telescop profesionist.

Nu a reprezentat o amenințare la adresa omenirii, nefiind un risc de ciocnire. Avea structura și traiectoria unei comete normale. Despre Oumuamua, oamenii de știință au adus explicații diferite, dar cel mai probabil ar fi fost o cometă rătăcită și dezintegrată, fie o bucată a unei exoplanete ce a fost bogată în nitrogen îngheț și ar fi fost distrusă în urma unui impact cu un alt obiect cosmic mai mare, fie spulberată de o supernovă.

Cometa ar putea fi mai veche decât Soarele

În mare, nu se știe de unde provine cometa exact, dar astronomul Matthew Hopkings a declarat pentru Royal Astronomical Society că este clar o cometă străveche.

„Ar putea avea mai mult de 7 miliarde de ani” și „ar putea fi bogată în apă înghețată”, a spus el la conferința astronomică din Durham.

„Toate cometele non-interstelare precum Cometa Halley s-au format în interiorul Sistemului nostru solar în urmă cu 4,5 miliarde de ani. Dar vizitatorii interstelari ar putea fi mult mai bătrâni, iar cometa 3I/ATLAS ar putea fi cea mai veche cometă pe care am văzut-o vreodată”, a adăugat astronomul.

„Cometa provine dintr-o parte a galaxiei care n-a mai văzut-o de aproape până acum”, a spus profesorul Chris Lintott. Așadar, 3I/ATLAS ar putea fi chiar o cometă mai veche decât Soarele.

