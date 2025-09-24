Prima pagină » Știri externe » Încă un incident cu DRONE pe aeroporturile europene. Allborg din Danemarca a fost închis, după ce au fost depistate drone în spațiul aerian

25 sept. 2025, 00:43, Știri externe
Aeroportul Allborg din Danemarca a fost închis, iar zborurile au fost suspendate după ce câteva drone au fost depistate, a anunțat poliția locală.

Cel puțin patru zboruri (dintre care două erau operate de compania aeriană Scandinavian Airlines System și altul de către KLM Royal Dutch Airlines)  au fost afectate de închiderea spațiului aerian danez, raportează Sky News.   

Poliția daneză a anunțat într-un mesaj postat pe platforma X:

„Au fost observate drone lângă aeroportul Aalborg și spațiul aerian a fost închis. Poliția este la fața locului și investigațiile sunt în desfășurare”.

Purtătorul de cuvânt al aeroportului a declarat că nu este cunoscut în acest moment numărul exact al dronelor văzute. Aeroportul Aalborg este situat în nordul Danemarcei, în regiunea Jutland.

Este al doilea incident care duce la suspendarea zborurilor din Danemarca, după ce aeroportul din Copenhaga a fost închis la începutul acestei săptămâni după raportarea unor drone neidentificate în spațiul aerian danez.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen,  a declarat că n-ar nega ca dronele să fie de proveniență rusească.

Anterior, autoritățile din Norvegia au suspendat zborurile din cadrul aeroportului din Oslo și au închis spațiul aerian norvegian pentru trei ore după ce au fost depistate drone neidentificate.

Sursa Foto: Profimedia

