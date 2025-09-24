O EXPLOZIE a zguduit în centrul capitalei Norvegiei. Poliția din Oslo investighează cauzele, la nici 24 de ore de la incidentul cu drone

Poliția norvegiană investighează cauzele care au dus la explozia de noaptea trecută din centrul capitalei Oslo, la nici 24 de ore de la incidentele aeriene cu drone. La fel ca în cazul dronelor, autoritățile nu au putut identifica cine a plasat dispozitivele explozive într-o clădire aflată în apropierea ambasadei Israelului și a unui campus universitar

După prima explozie, a fost găsit un al doilea dispozitiv, care a fost detonat controlat de pirotehniști. Nu au fost raportate victime. Un suspect a fost reținut pentru interogatoriu, relatează Reuters.

„Al doilea dispozitiv găsit la fața locului este o grenadă de mână de tip militar. Am reținut un suspect și căutăm intens mai multe informații, precum și alte persoane posibil conectate la acest caz. Ipoteza noastră este că ar fi vorba de o reglare de conturi între infractori, dar nu excludem alte piste”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției norvegiene, Brian Skotnes.

Conform informațiilor preliminare apărute în presa norvegiană, cel reținut este un minor în vârstă de 13 ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Alertă aeriană în mai multe state europene. DRONE, observate în spațiul aerian. Aeroporturile au fost închise: „Poliția a lansat o anchetă”

Mihaela Bilic propune „micul dejun Oslo”, un plan alimentar din anii 1930: Copiii norvegieni care au mâncat regulat au înregistrat SALTURI vizibile