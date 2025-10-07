Incendiu la PARIS, lângă sediul Guvernului Franței, în plină criză politică

Un incendiu a izbucnit azi dimineață, în jurul orei 9:30 dimineața, pe rue de Varenne, în arondismentul 7 al Parisului, la mică distanță de sediul Guvernului francez.

Un vehicul utilitar a luat foc, la câțiva pași de Hôtel de Matignon, sediul Guvernului francez, în timp ce premierul desemnat Sébastien Lecornu, care a demisionat recent, începea „negocierile finale”, la cererea lui Emmanuel Macron, pentru a „defini o platformă de acțiune și stabilitate”.

“Ar trebui să vedem incendiul ca pe o alegorie a crizei politice actuale din Franța?”, se întreabă jurnaliștii de la Le Figaro.

Incendiul a cuprins duba unei companii de electricitate responsabilă cu iluminatul public din Paris, care era parcată pentru o intervenție, potrivit jurnaliștilor de la fața locului și fumul a invadat rue de Varenne la scurt timp după aceea. Un nor gros de fum s-a ridicat deasupra clădirilor.

A fost stabilit un perimetru de securitate, deoarece potrivit unei surse se credea că în interiorul dubei se aflau butelii, ridicând temeri de risc de explozie.

Informația în cele din urmă s-a dovedit falsă.

Douăzeci de pompieri, mobilizați pentru stingerea incendiului

Focul a fost rapid controlat și a fost stins în jurul orei 10 dimineața. Aproximativ douăzeci de pompieri au fost mobilizați și nu au fost raportați răniți.

Când au fost contactați, pompierii din Paris au indicat că flăcările nu s-au răspândit la clădirile învecinate și că focul din vehicul a fost stins rapid.

Exploziile auzite au fost de fapt doar detonații de mici canistre de aerosoli și nu de gaz.

Între timp, la mică distanță, începând de la ora 9 dimineața, Sébastien Lecornu îi primea pe liderii de partid și liderii coaliției guvernamentale și pe președinții celor două camere ale Parlamentului: Yaël Braun-Pivet și Gérard Larcher. Gabriel Attal și Edouard Philippe ar fi fost și ei prezenți, notează Le Monde.

A doua zi după demisia sa spectaculoasă pe fondul disensiunilor cu Les Républicains, Lecornu urma să se confrunte cu o coaliție afectată de criza politică în care se scufundă executivul. Între timp, întâlnirea s-a încheiat.

