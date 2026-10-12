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Un incendiu a distrus complet cea mai veche piață din Paris. Peste 150 de pompieri au intervenit

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Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață, 12 octombrie, la piața Enfants Rouges din centrul Parisului. Flăcările au distrus complet piața, care se întindea pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Peste 150 de pompieri au intervenit pentru stingerea focului, iar cauza incendiului nu este cunoscută deocamdată.

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Piața a fost cuprinsă în întregime de flăcări

Alarma a fost dată în jurul orei 4:15, în noaptea de duminică spre luni. Când pompierii au ajuns la fața locului, incendiul se extinsese deja în întreaga piață acoperită din arondismentul al III-lea al Parisului.

„Flăcările înalte cuprindeau întreaga piață acoperită”, a declarat locotenent-colonelul de Bouvier.

Primarul Paris Centre, Ariel Weil, a anunțat că incendiul a fost stins, însă piața a fost complet distrusă. Pompierii din Paris au confirmat pentru BFMTV că întreaga suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări.

„Piața acoperită a fost complet distrusă. Nu a mai rămas nimic”, a precizat și locotenent-colonelul de Bouvier.

O parte din structura metalică s-a prăbușit

Mai mulți martori au observat flăcările care se ridicau deasupra pieței în timpul nopții și au publicat imagini pe rețelele de socializare.

Potrivit pompierilor, cel puțin două treimi din structura metalică a pieței s-au prăbușit. Echipele de intervenție au început verificarea amănunțită a zonei pentru a elimina orice risc de reaprindere. Pompierii urmează să inspecteze fiecare boxă și fiecare tarabă, operațiune care ar putea continua până la începutul după-amiezii.

La intervenție au fost mobilizate aproximativ 50 de autospeciale și peste 150 de pompieri.

Cauza incendiului nu este cunoscută

Cauza incendiului nu a fost stabilită până în prezent. Laboratorul central al Prefecturii de Poliție din Paris a trimis o echipă la fața locului pentru a efectua cercetări și a încerca să determine cum a izbucnit focul.

Primarul Ariel Weil a îndemnat populația să evite zona și a lăudat intervenția pompierilor, apreciind rapiditatea și eficiența acestora.

Piața Enfants Rouges (Piața Copiilor Roșii), situată în arondismentul al III-lea, este un loc popular atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Piața acoperită găzduia standuri cu mâncare și producători și era cunoscută drept cea mai veche piață acoperită din Paris.

Obiectivul a funcționt neîntrerupt încă din anul 1615. Numele său provine de la un orfelinat din apropiere, înființat în secolul al XVI-lea. Copiii găzduiți acolo purtau uniforme de culoare roșie.

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