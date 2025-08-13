Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump, în Alaska, va oferi platforma perfectă pentru dezbaterea tuturor chestiunilor acumulate în relaţiile bilaterale ruso-americane.

Ministerul rus de Externe transmite că intervenția liderilor europeni prin videoconferinţă în timpul summitului nu va schimba poziția Rusiei în eventuale negocieri, dacă se va ajunge la un acord de pace cu Ucraina.

„Considerăm acţiunile cerute de europeni drept acţiuni politice şi practic nesemnificative. La nivel verbal, europenii susţin eforturile diplomatice ale Washingtonului şi Moscovei pentru soluţionarea crizei ucrainene, dar în realitate, Uniunea Europeană le sabotează”, explică purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Alexei Fadeiev.

Potrivit Gazeta, summitul din Alaska trebuie să le ofere celor doi lideri posibilitatea de a se concentra pe abordarea tuturor problemelor acumulate în relațiile bilaterale ruso-americane.

„Criza ucraineană este pe listă, dar nu e prioritară. Trebuie văzut de ce nu se poate ajunge la dialog. Rusia nu şi-a schimbat poziţia asupra soluţionării conflictului din Ucraina și își menține toate cererile formulate în trecut”, a subliniat Fadeiev.

Rusia solicită Ucrainei să-i cedeze cele patru regiuni controlate parţial de armata rusă (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), precum şi peninsula Crimeea anexată în 2014, să renunţe la aspiraţia de aderare la NATO şi să-şi diminueze capacităţile militare.

Gândul transmite live evenimentul istoric.

