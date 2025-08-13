Prima pagină » Știri externe » The Telegraph: Avertismentul Marii Britanii pentru UE înaintea summitului Trump-Putin /”Să ÎNCETEZE comentariile inutile”

The Telegraph: Avertismentul Marii Britanii pentru UE înaintea summitului Trump-Putin /"Să ÎNCETEZE comentariile inutile"

13 aug. 2025, 07:30
The Telegraph: Avertismentul Marii Britanii pentru UE înaintea summitului Trump-Putin /”Să ÎNCETEZE comentariile inutile”

Guvernul Marii Britanii le-a cerut liderilor țărilor din cadrul Uniunii Europene să înceteze ”comentariile inutile” despre negocierile de pace dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, ceea ce reflectă disputele dintre Londra și Bruxelles în privința abordării față de Ucraina, comentează cotidianul The Telegraph.

Oficialii de la Londra sunt din ce în ce mai preocupați din cauza comentariilor publice despre viitorul Ucrainei făcute de președintele Franței, Emmanuel Macron, de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și de Kaja Kallas, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate.

”Guvernul de la Londra se teme că apelurile publice adresate președintelui Statelor Unite ar putea atrage riposte, forțându-l să excludă în totalitate Europa din procesul negocierilor”, notează Ben Riley-Smith, într-un articol publicat în cotidianul britanic The Telegraph.

Marea Britanie încearcă să îl influențeze pe Trump prin discuții private

Oficialii britanici au explicat că premierul Keir Starmer nu a mai făcut niciun comentariu public după Declarația comună adoptată sâmbătă, optând pentru a exercita influență prin discuții private. Spre exemplu, Guvernul britanic nu a cerut public ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să fie prezent la summitul din Alaska, spre deosebire de lideri din Uniunea Europeană care au cerut acest lucru.

”Există preocupări asupra comentariilor inutile făcute de liderii de pe continent. Spre deosebire de colegii noștri europeni, noi nu lansăm apeluri adresate americanilor. Atitudinea europenilor îi va enerva pe americani, îl va enerva pe Trump, iar americanii vor stabili linii roșii”, a explicat un oficial britanic, sub protecția anonimatului.

Donald Trump nu a părut să fie influențat de apelurile Franței și Germaniei în sensul participării lui Volodimir Zelenski la summitul din Alaska. În schimb, președintele SUA a anunțat că le va prezenta eventualul proiect de acord lui Volodimir Zelenski și liderilor europeni imediat după discuțiile cu Vladimir Putin.

