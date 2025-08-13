Administrația de la Moscova consideră ”lipsite de importanță” consultările organizate de liderii europeni înaintea summitului președinților rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump.

”Noi considerăm consultările organizate de europeni ca fiind acțiuni lipsite de importanță din punct de vedere politic. La nivel verbal, europenii susțin eforturile diplomatice ale Washingtonului și Moscovei pentru rezolvarea crizei ucrainene, dar, în realitate, Uniunea Europeană le sabotează”, a declarat Aleksei Fadeiev, un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe.

Donald Trump se va consulta cu liderii europeni înaintea summitului cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

”Voi discuta cu liderii europeni în scurt timp. Sunt oameni extraordinari care așteaptă un acord”, a declarat Donald Trump miercuri, într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află la Berlin, pentru a participa la videoconferința organizată de cancelarul german, Friedrich Merz. La reuniunea prin videoconferință participă liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei, Poloniei, Ucrainei, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele SUA, Donald Trump, și vicepreședintele James David Vance.

Liderii Franței, Marii Britanii, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și Uniunii Europene sunt favorabili negocierilor pentru oprirea războiului din Ucraina, dar insistă să participe la discuții și avertizează că pot menține asistența militară acordată Kievului dacă nu se va ajunge la un acord pentru ”o pace corectă”. Statele din cadrul UE, cu excepția Ungariei, au salutat eforturile președintelui Donald Trump în sensul opririi războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, dar au insistat pentru ”obținerea unei păci corecte”, care să respecte ”suveranitatea” Ucrainei.

”Războiul de agresiune al Rusiei contra Ucrainei are implicații mai ample asupra securității europene și internaționale. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei”, subliniază statele UE.

